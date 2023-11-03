تطلق Posiflex أول محطة نقاط بيع صدفية على مستوى الصناعة من Haydn ZT Series

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Posiflex Technology Inc.، الشركة الرائدة عالميًا في مجال أنظمة نقاط البيع (POS) وحلول الاتصال بالإنترنت دون الاتصال بالإنترنت (O2O)، أن تعلن عن توفر أول محطة لنقاط البيع في العالم تتميز بميزة تصميم صدفي يعمل على تحسين كفاءة الصيانة، والحفاظ على المساحة، وتعزيز الأمان التشغيلي. من خلال تصميمها الصدفي المبتكر والخالي من البراغي والمعياري، تتيح Haydn ZT Series إمكانية رفع الشاشة بسهولة باستخدام زر اللمس، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى المكونات المعيارية الداخلية لإجراء عمليات الإصلاح والاستبدال والترقيات بسهولة. يمكن إكمال هذه العملية بأكملها في أقل من دقيقة واحدة، مما يجعلها أكثر كفاءة من حيث الوقت بأربع مرات مقارنة بمحطات نقاط البيع التقليدية. تجعل هذه الميزة خيارًا مثاليًا للنشر في محلات السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة ومحلات البقالة والمطاعم وأماكن البيع بالتجزئة أو الضيافة الأخرى.
تقنية تركز على العملاء لتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة
بالنسبة لمعظم الشركات التي تتعامل مع العملاء، تعد نقاط البيع (POS) بمثابة شريان حياة حيوي. يعد ضمان التشغيل السلس والفعال أمرًا بالغ الأهمية، حيث أن أي توقف عن العمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض هوامش الربح. تقدم سلسلة Posiflex ZT مجموعة لا مثيل لها من محطات نقاط البيع، وتتميز بتكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع وتقدم مفهومًا جديدًا أبرزته آلية فتح الصدفة الافتتاحية في الصناعة. يعيد هذا الابتكار تعريف عامل الشكل الميكانيكي التقليدي بتصميم أكثر ذكاءً يركز على العملاء.
عمليات فائقة القوة وسلسة
مدعومة بوحدة المعالجة المركزية Intel® Tiger Lake أو Elkhart Lake عالية الأداء، تستخدم ZT Series تصميم هيكل من الألومنيوم المصبوب لتسهيل التبريد الفعال دون الحاجة إلى مروحة. يعمل التصميم الخالي من المروحة وبدون براغي على التخلص من نقاط الضعف الميكانيكية ويوفر مزايا المتانة والموثوقية. تم أيضًا دمج حماية IP44 الصارمة للحماية من الغبار والأوساخ والشحوم والانسكابات، مما يضمن التشغيل السلس وعمر الخدمة الممتد تحت متطلبات الاستخدام اليومي والمستمر.
تصميمات مخفية لحماية البيانات ومنع الفوضى
ولزيادة ضمان التشغيل والخدمة دون انقطاع، تشتمل سلسلة Posiflex ZT على تصميم إدخال/إخراج مخفي يمنع الاتصال بأجهزة غير موثوق بها، وبالتالي تجنب تلف البيانات المحتمل. يتم تأمين منافذ USB بآلية قفل لمنع نقل البيانات غير المصرح به والإصابة بالفيروسات.
علاوة على ذلك، يتم إخفاء مصدر الطاقة في القاعدة، ويحافظ نظام إدارة الكابلات ثلاثي الاتجاهات على نظافة المكتب، مما يعزز بيئة المتجر وتجربة المستخدم.
تركيبات مرنة وزاوية عرض
لاستيعاب بيئات متنوعة، توفر ZT Series خيارًا من شاشات PCAP المسطحة التي تعمل باللمس مقاس 15 بوصة أو 15.6 بوصة، إلى جانب العديد من خيارات التثبيت على سطح المكتب والجدار المصممة خصيصًا لمتطلبات محطة العمل المحددة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم ZT Series تصميم مفصل دوار فريد من نوعه بزاوية 0-90 درجة يوفر للمستخدمين زاوية رؤية أكثر راحة وسيناريوهات نشر قابلة للتكيف.
تعزيز الاتصال والوظائف
تعمل محطات Posiflex ZT POS على تحسين الأداء الوظيفي من خلال نشر الإدخال/الإخراج المتنوع والمرن. تم تجهيز بعض الطرازات بميزة PoweredUSB بجهد 24 فولت، مما يوسع خيارات الاتصال. يمكن استكمال المحطات بمرفقات جانبية مخصصة لتوفير ميزات متعددة الاستخدامات تلبي الاحتياجات المختلفة. يتضمن ذلك منافذ محفوظة للتكامل السلس مع أجهزة استشعار بصمات الأصابع/i-Button وMSR وأجهزة RFID وشاشة ثانية تتميز بماسح ضوئي داخلي.
نبذة عن POSIFLEX Group
Posiflex Group هي منصة عالمية تجارية رائدة لإنترنت الأشياء (CIoT) تدعمها حلول الأجهزة المدمجة الذكية عبر الإنترنت إلى دون اتصال (O2O) والبرمجيات. تتألف Posiflex Group، التي ترتكز على ثلاث علامات تجارية، من Posiflex كأفضل 5 علامات تجارية عالميًا في نقاط البيع والأكشاك، وPortwell كمسبك مضمن لـ AIoT Edge Compute، وKIOSK Information Systems (KIS) لأتمتة الخدمة الذاتية المُدارة - جنبًا إلى جنب مع مهمة مشتركة لتمكين إنتاجية محسنة ورحلة عملاء متميزة عبر العالم المتصل.
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