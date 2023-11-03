تطلق Posiflex أول محطة نقاط بيع صدفية على مستوى الصناعة من Haydn ZT Series

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Posiflex Technology Inc.، الشركة الرائدة عالميًا في مجال أنظمة نقاط البيع (POS) وحلول الاتصال بالإنترنت دون الاتصال بالإنترنت (O2O)، أن تعلن عن توفر أول محطة لنقاط البيع في العالم تتميز بميزة تصميم صدفي يعمل على تحسين كفاءة الصيانة، والحفاظ على المساحة، وتعزيز الأمان التشغيلي. من خلال تصميمها الصدفي المبتكر والخالي من البراغي والمعياري، تتيح Haydn ZT Series إمكانية رفع الشاشة بسهولة باستخدام زر اللمس، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى المكونات المعيارية الداخلية لإجراء عمليات الإصلاح والاستبدال والترقيات بسهولة. يمكن إكمال هذه العملية بأكملها في أقل من دقيقة واحدة، مما يجعلها أكثر كفاءة من حيث الوقت بأربع مرات مقارنة بمحطات نقاط البيع التقليدية. تجعل هذه الميزة خيارًا مثاليًا للنشر في محلات السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة ومحلات البقالة والمطاعم وأماكن البيع بالتجزئة أو الضيافة الأخرى.

تقنية تركز على العملاء لتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة

بالنسبة لمعظم الشركات التي تتعامل مع العملاء، تعد نقاط البيع (POS) بمثابة شريان حياة حيوي. يعد ضمان التشغيل السلس والفعال أمرًا بالغ الأهمية، حيث أن أي توقف عن العمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض هوامش الربح. تقدم سلسلة Posiflex ZT مجموعة لا مثيل لها من محطات نقاط البيع، وتتميز بتكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع وتقدم مفهومًا جديدًا أبرزته آلية فتح الصدفة الافتتاحية في الصناعة. يعيد هذا الابتكار تعريف عامل الشكل الميكانيكي التقليدي بتصميم أكثر ذكاءً يركز على العملاء.

عمليات فائقة القوة وسلسة

مدعومة بوحدة المعالجة المركزية Intel® Tiger Lake أو Elkhart Lake عالية الأداء، تستخدم ZT Series تصميم هيكل من الألومنيوم المصبوب لتسهيل التبريد الفعال دون الحاجة إلى مروحة. يعمل التصميم الخالي من المروحة وبدون براغي على التخلص من نقاط الضعف الميكانيكية ويوفر مزايا المتانة والموثوقية. تم أيضًا دمج حماية IP44 الصارمة للحماية من الغبار والأوساخ والشحوم والانسكابات، مما يضمن التشغيل السلس وعمر الخدمة الممتد تحت متطلبات الاستخدام اليومي والمستمر.

تصميمات مخفية لحماية البيانات ومنع الفوضى

ولزيادة ضمان التشغيل والخدمة دون انقطاع، تشتمل سلسلة Posiflex ZT على تصميم إدخال/إخراج مخفي يمنع الاتصال بأجهزة غير موثوق بها، وبالتالي تجنب تلف البيانات المحتمل. يتم تأمين منافذ USB بآلية قفل لمنع نقل البيانات غير المصرح به والإصابة بالفيروسات.

علاوة على ذلك، يتم إخفاء مصدر الطاقة في القاعدة، ويحافظ نظام إدارة الكابلات ثلاثي الاتجاهات على نظافة المكتب، مما يعزز بيئة المتجر وتجربة المستخدم.

تركيبات مرنة وزاوية عرض

لاستيعاب بيئات متنوعة، توفر ZT Series خيارًا من شاشات PCAP المسطحة التي تعمل باللمس مقاس 15 بوصة أو 15.6 بوصة، إلى جانب العديد من خيارات التثبيت على سطح المكتب والجدار المصممة خصيصًا لمتطلبات محطة العمل المحددة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم ZT Series تصميم مفصل دوار فريد من نوعه بزاوية 0-90 درجة يوفر للمستخدمين زاوية رؤية أكثر راحة وسيناريوهات نشر قابلة للتكيف.

تعزيز الاتصال والوظائف

تعمل محطات Posiflex ZT POS على تحسين الأداء الوظيفي من خلال نشر الإدخال/الإخراج المتنوع والمرن. تم تجهيز بعض الطرازات بميزة PoweredUSB بجهد 24 فولت، مما يوسع خيارات الاتصال. يمكن استكمال المحطات بمرفقات جانبية مخصصة لتوفير ميزات متعددة الاستخدامات تلبي الاحتياجات المختلفة. يتضمن ذلك منافذ محفوظة للتكامل السلس مع أجهزة استشعار بصمات الأصابع/i-Button وMSR وأجهزة RFID وشاشة ثانية تتميز بماسح ضوئي داخلي.

نبذة عن POSIFLEX Group

Posiflex Group هي منصة عالمية تجارية رائدة لإنترنت الأشياء (CIoT) تدعمها حلول الأجهزة المدمجة الذكية عبر الإنترنت إلى دون اتصال (O2O) والبرمجيات. تتألف Posiflex Group، التي ترتكز على ثلاث علامات تجارية، من Posiflex كأفضل 5 علامات تجارية عالميًا في نقاط البيع والأكشاك، وPortwell كمسبك مضمن لـ AIoT Edge Compute، وKIOSK Information Systems (KIS) لأتمتة الخدمة الذاتية المُدارة - جنبًا إلى جنب مع مهمة مشتركة لتمكين إنتاجية محسنة ورحلة عملاء متميزة عبر العالم المتصل.

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