Nitya Capital Exits تقوم بإخراج ثلاثة أصول في تكساس محققة عوائد قوية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--اختتمت Nitya Capital، شركة الاستثمار العقاري الدولية التي يقع مقرها في هيوستن، مؤخرًا بيع ثلاثة عقارات متعددة العائلات في كل من منطقتي أوستن وهيوستن. تساهم هذه المعاملات في سجل Nitya المتنامي البالغ 77 تخارجًا عقاريًا تزيد قيمته عن 2.5 مليار دولار منذ تأسيسها في يوليو 2013، مما يعزز مكانتها في قطاع الاستثمار العقاري.

"لقد حققت محفظتنا المكونة من 3 أصول عائدًا مضاعفًا مثيرًا للإعجاب بقيمة 1.5 ضعفًا لمستثمرينا. صرح Swapnil Agarwal، الرئيس التنفيذي ومؤسس Nitya Capital، "تعكس عمليات التخارج تلك حقًا عرضنا للقيمة في هذا المجال المتمثل في خلق قيمة على مستوى الأصول من خلال الترقيات المادية والكفاءات التشغيلية". "على الرغم من بيئة سوق رأس المال الصعبة ، التي تتميز بالتباطؤ في جميع أنحاء البلاد في أنشطة الاستحواذ والتصرف، فقد أدار فريقنا المتفاني بمهارة أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم لتحقيق هذه العوائد الرائعة، مما يضمن سيولة حيوية لمستثمرينا الكرام. مع عمليات التخارج الأخيرة تلك، نحتفظ بسجل لا تشوبه شائبة 77-0، ونفخر بمتوسط معدل عائد داخلي يزيد عن 25% عبر عمليات المبيعات البالغة 77 عملية".

مهدت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية على العقارات من قِبل Nitya Capital في عام 2018 الطريق لانتقال الملكية في سبتمبر 2023، عندما تولت Disrupt Equity السيطرة على العقارات الثلاثة التالية:



تحتوي شقق Treehouse Apartments الواقعة في أوستن، تكساس على 297 وحدة.

يضم Waterstone Place الواقع في فورت بيند، بهيوستن، 168 وحدة. تضم شقق Stonecreek، الواقعة في مقاطعة هاريس، بهيوستن، 208 وحدة.

على مر السنين، قامت شركة Nitya Capital بتجديد هذه العقارات بجد من خلال إدخال العديد من التحسينات، بما في ذلك التحسينات الداخلية والخارجية، وتجديدات حمام السباحة، وتحديث المطبخ، وإدخال وسائل الراحة المجتمعية.

تمتلك Nitya وتدير محفظة قوية من 54 أصلًا تشمل مساكن الأسر المتعددة ومساكن الطلاب والعقارات التجارية. بينما نعزز قيمتها بجد، سنظل متيقظين في تقييم ظروف السوق لاتخاذ قرارات إستراتيجية في الوقت المناسب. توقعاتنا لعام 2024 تتنبأ بالسعي وراء فرص مربحة للغاية.

احتفلت Nitya بعقد من النمو والابتكار والنجاح في وقت سابق من هذا العام. وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال الشركة ملتزمة برؤيتها المتمثلة في الانتصار المستدام، وتهدف إلى مواصلة إرثها المتميز في العقد المقبل. إن قدرة Nitya Capital على التكيف والازدهار في أسواق العقارات المتطورة باستمرار هي شهادة على قوتها الدائمة وتفانيها الثابت لمستثمريها.

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حول Nitya Capital

تدافع Nitya، المعروفة بدورها كمستثمر ومشغل، عن نهج إستراتيجي يشمل مرحلة ما قبل الاستحواذ إلى مراحل ما بعد الاستحواذ. يشرف فريقنا المتخصص بدقة على مؤشرات الأداء الحيوية، باستخدام أبحاث السوق الشاملة وتحليل البيانات لتحسين أداء الأصول. نؤكد على عملية العناية الواجبة الشاملة ونستخدم نموذجًا عمليًا لإدارة الأصول، يجسد التزامًا لا يتزعزع بالدقة والتميز في جميع عملياته. تدافع Nitya Capital، المعروفة بدورها كمستثمر ومشغل، عن نهج إستراتيجي يشمل مرحلة ما قبل الاستحواذ إلى مراحل ما بعد الاستحواذ.

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