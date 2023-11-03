Nitya Capital Exits تقوم بإخراج ثلاثة أصول في تكساس محققة عوائد قوية

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--اختتمت Nitya Capital، شركة الاستثمار العقاري الدولية التي يقع مقرها في هيوستن، مؤخرًا بيع ثلاثة عقارات متعددة العائلات في كل من منطقتي أوستن وهيوستن. تساهم هذه المعاملات في سجل Nitya المتنامي البالغ 77 تخارجًا عقاريًا تزيد قيمته عن 2.5 مليار دولار منذ تأسيسها في يوليو 2013، مما يعزز مكانتها في قطاع الاستثمار العقاري.
"لقد حققت محفظتنا المكونة من 3 أصول عائدًا مضاعفًا مثيرًا للإعجاب بقيمة 1.5 ضعفًا لمستثمرينا. صرح Swapnil Agarwal، الرئيس التنفيذي ومؤسس Nitya Capital، "تعكس عمليات التخارج تلك حقًا عرضنا للقيمة في هذا المجال المتمثل في خلق قيمة على مستوى الأصول من خلال الترقيات المادية والكفاءات التشغيلية". "على الرغم من بيئة سوق رأس المال الصعبة ، التي تتميز بالتباطؤ في جميع أنحاء البلاد في أنشطة الاستحواذ والتصرف، فقد أدار فريقنا المتفاني بمهارة أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم لتحقيق هذه العوائد الرائعة، مما يضمن سيولة حيوية لمستثمرينا الكرام. مع عمليات التخارج الأخيرة تلك، نحتفظ بسجل لا تشوبه شائبة 77-0، ونفخر بمتوسط معدل عائد داخلي يزيد عن 25% عبر عمليات المبيعات البالغة 77 عملية".
مهدت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية على العقارات من قِبل Nitya Capital في عام 2018 الطريق لانتقال الملكية في سبتمبر 2023، عندما تولت Disrupt Equity السيطرة على العقارات الثلاثة التالية:
تحتوي شقق Treehouse Apartments الواقعة في أوستن، تكساس على 297 وحدة.
يضم Waterstone Place الواقع في فورت بيند، بهيوستن، 168 وحدة.
تضم شقق Stonecreek، الواقعة في مقاطعة هاريس، بهيوستن، 208 وحدة.
على مر السنين، قامت شركة Nitya Capital بتجديد هذه العقارات بجد من خلال إدخال العديد من التحسينات، بما في ذلك التحسينات الداخلية والخارجية، وتجديدات حمام السباحة، وتحديث المطبخ، وإدخال وسائل الراحة المجتمعية.
تمتلك Nitya وتدير محفظة قوية من 54 أصلًا تشمل مساكن الأسر المتعددة ومساكن الطلاب والعقارات التجارية. بينما نعزز قيمتها بجد، سنظل متيقظين في تقييم ظروف السوق لاتخاذ قرارات إستراتيجية في الوقت المناسب. توقعاتنا لعام 2024 تتنبأ بالسعي وراء فرص مربحة للغاية.
احتفلت Nitya بعقد من النمو والابتكار والنجاح في وقت سابق من هذا العام. وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال الشركة ملتزمة برؤيتها المتمثلة في الانتصار المستدام، وتهدف إلى مواصلة إرثها المتميز في العقد المقبل. إن قدرة Nitya Capital على التكيف والازدهار في أسواق العقارات المتطورة باستمرار هي شهادة على قوتها الدائمة وتفانيها الثابت لمستثمريها.
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حول Nitya Capital
تدافع Nitya، المعروفة بدورها كمستثمر ومشغل، عن نهج إستراتيجي يشمل مرحلة ما قبل الاستحواذ إلى مراحل ما بعد الاستحواذ. يشرف فريقنا المتخصص بدقة على مؤشرات الأداء الحيوية، باستخدام أبحاث السوق الشاملة وتحليل البيانات لتحسين أداء الأصول. نؤكد على عملية العناية الواجبة الشاملة ونستخدم نموذجًا عمليًا لإدارة الأصول، يجسد التزامًا لا يتزعزع بالدقة والتميز في جميع عملياته. تدافع Nitya Capital، المعروفة بدورها كمستثمر ومشغل، عن نهج إستراتيجي يشمل مرحلة ما قبل الاستحواذ إلى مراحل ما بعد الاستحواذ.
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