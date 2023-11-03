إطلاق شركة Cognite أول دليل فائق عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصناعة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Cognite ، الشركة البارزة والرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، عن إطلاق "الدليل الفائق عن الذكاء الاصطناعي في الصناعة"، وهو دليل للشركات هدفه دفع عجلة الابتكار وتقليل الوقت اللازم للتقييم.

يشرح "الدليل الفائق عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصناعة" ويحدد المتطلبات التكنولوجية اللازمة لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصناعة، كما يقدم الكتاب نصائح عملية عن اعتماد الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامه، بما في ذلك أمثلة لحالات استخدام محددة، ويوفر أدوات للقادة الرقميين تساعدهم في توسيع نطاق رحلتهم الرقمية والتخطيط لها وتحديد معايير النجاح وقياسها من حيث رؤية المؤسسة. والذكاء الاصطناعي التوليدي هذا هو التكنولوجيا التي لها أكبر الأثر في إحداث تحولات جوهرية في الصناعة والتي غزت السوق منذ عشرة أعوام، ولذلك تسعى المؤسسات الصناعية في قطاعي الطاقة والتصنيع جاهدة لمواكبة التحولات المتسارعة المستندة إلى البيانات، والتي يجب على المؤسسات الحديثة وضعها في الاعتبار الآن.

صرح Joe Lamming، محلل صناعي في Verdantix، قائلاً: "إن القدرة على التحدث مع آلة يتعدى كونه أمرًا ترفيهيًا، فالآلات القادرة على ترجمة اللغة الطبيعية إلى لغة الآلة، مع الحفاظ على القصد والسياق، تزود غير المبرمجين بإمكانيات على مستوى التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللغة البشرية تتطور منذ آلاف السنين وهي الآن مناسبة تمامًا لتطبيقات الأغراض العامة". "إن عمل Cognite حتى الآن مع نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) المعتمدة على منصة DataOps الصناعية يعد أمرًا رائعًا، مع وجود قيمة أفضل تلوح في الأفق ليس فقط في شكل إدارة البيانات بل في شكل المعلومات التي ينسقها الذكاء الاصطناعي الحقيقي والمدروس."

صرحت Brenda Stout، نائب رئيس قسم التصنيع في Celanese، قائلة: "يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على إعادة تشكيل العمليات التشغيلية في الأساس، وستكون الشركات المستقلة الرقمية هي من أوائل المتبنين لهذه التكنولوجيا. فقد وضعت شركة Celanese معايير الابتكار الصناعي عن طريق مصنعها الرقمي المستقبلي؛ وعن طريق التعاون مع Cognite الهادف إلى تسريع وتيرة تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في إستراتيجية التحول الرقمي، مما يتيح لنا رفع سقف الطموحات مجددًا وترسيخ مكانة Celanese بصفتها شركة رائدة في التصنيع المتقدم"

صرح Girish Rishi، المدير التنفيذي في Cognite، قائلاً: "يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الآمن والواقعي أمرًا بالغ الأهمية لتمهيد الطريق لإمدادات الطاقة العالمية المستدامة والمربحة والتميز في التصنيع. ولكن، لا يمكن للمؤسسات الصناعية النجاح في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلا عن طريق حل مشكلة البيانات الصناعية أولاً". "هذه هي اللحظة التي أنشئت من أجلها Cognite، ويمكنني الجزم بأن الدليل الفائق عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصناعة يقدم منهجًا شاملاً يستنير به قادة التحول الذين يتطلعون إلى إحداث تأثير ملموس في ما يتعلق بصافي الأرباح."

يعد الدليل الفائق عن الذكاء الاصطناعي في الصناعة هو الكتاب الثاني من Cognite الذي أعقب إصدار 2021 من الدليل الفائق لعمليات البيانات الصناعية . ويعمل الكتابان معًا على التخلص من الغموض الذي يكتنف الرقمنة الصناعية ويساعدان في فهم آلية إحداث عمليات البيانات الصناعية والذكاء الاصطناعي الصناعي ثورة في كيفية إدارة المؤسسات للبيانات المعقدة. كما يلقي الكتابان الضوء على الرحلة الضرورية التي يجب على الشركات الصناعية خوضها بغية تقييم التحولات الرقمية واعتمادها وتوسيع نطاقها في مؤسساتها.

تتوفر نسخ ورقية من الكتاب للشراء، كما تتوفر النسخة الرقمية الكاملة من الكتاب على الإنترنت مجانًا. تفضل بزيارة Cognite للتعرف على المزيد.

عن Cognite

تعمل Cognite على تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصناعة، لذا تعمد المؤسسات الرائدة في مجال الطاقة والتصنيع والطاقة المتجددة إلى اختيار Cognite بغية تقديم بيانات آمنة وموثوق بها وفي الوقت الفعلي بغرض إحداث تحول ملموس في عملياتها ذات الأصول الثقيلة لتصبح أكثر أمانًا واستدامة وإدرارًا للربح. إضافةً إلى ذلك، توفر الشركة منصة سهلة الاستخدام وآمنة وقابلة للتطوير تسهل على جميع صانعي القرار، بدءًا من الميدان إلى مراكز العمليات البعيدة، الوصول إلى البيانات الصناعية المعقدة وفهمها والتعاون في الوقت الفعلي وإرساء الأساس لمستقبل أفضل. تفضل بزيارتنا على وتابعنا على LinkedIn وTwitter .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.