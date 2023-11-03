إطلاق شركة Cognite أول دليل فائق عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصناعة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Cognite ، الشركة البارزة والرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، عن إطلاق "الدليل الفائق عن الذكاء الاصطناعي في الصناعة"، وهو دليل للشركات هدفه دفع عجلة الابتكار وتقليل الوقت اللازم للتقييم.
يشرح "الدليل الفائق عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصناعة" ويحدد المتطلبات التكنولوجية اللازمة لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصناعة، كما يقدم الكتاب نصائح عملية عن اعتماد الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامه، بما في ذلك أمثلة لحالات استخدام محددة، ويوفر أدوات للقادة الرقميين تساعدهم في توسيع نطاق رحلتهم الرقمية والتخطيط لها وتحديد معايير النجاح وقياسها من حيث رؤية المؤسسة. والذكاء الاصطناعي التوليدي هذا هو التكنولوجيا التي لها أكبر الأثر في إحداث تحولات جوهرية في الصناعة والتي غزت السوق منذ عشرة أعوام، ولذلك تسعى المؤسسات الصناعية في قطاعي الطاقة والتصنيع جاهدة لمواكبة التحولات المتسارعة المستندة إلى البيانات، والتي يجب على المؤسسات الحديثة وضعها في الاعتبار الآن.
صرح Joe Lamming، محلل صناعي في Verdantix، قائلاً: "إن القدرة على التحدث مع آلة يتعدى كونه أمرًا ترفيهيًا، فالآلات القادرة على ترجمة اللغة الطبيعية إلى لغة الآلة، مع الحفاظ على القصد والسياق، تزود غير المبرمجين بإمكانيات على مستوى التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللغة البشرية تتطور منذ آلاف السنين وهي الآن مناسبة تمامًا لتطبيقات الأغراض العامة". "إن عمل Cognite حتى الآن مع نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) المعتمدة على منصة DataOps الصناعية يعد أمرًا رائعًا، مع وجود قيمة أفضل تلوح في الأفق ليس فقط في شكل إدارة البيانات بل في شكل المعلومات التي ينسقها الذكاء الاصطناعي الحقيقي والمدروس."
صرحت Brenda Stout، نائب رئيس قسم التصنيع في Celanese، قائلة: "يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على إعادة تشكيل العمليات التشغيلية في الأساس، وستكون الشركات المستقلة الرقمية هي من أوائل المتبنين لهذه التكنولوجيا. فقد وضعت شركة Celanese معايير الابتكار الصناعي عن طريق مصنعها الرقمي المستقبلي؛ وعن طريق التعاون مع Cognite الهادف إلى تسريع وتيرة تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في إستراتيجية التحول الرقمي، مما يتيح لنا رفع سقف الطموحات مجددًا وترسيخ مكانة Celanese بصفتها شركة رائدة في التصنيع المتقدم"
صرح Girish Rishi، المدير التنفيذي في Cognite، قائلاً: "يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الآمن والواقعي أمرًا بالغ الأهمية لتمهيد الطريق لإمدادات الطاقة العالمية المستدامة والمربحة والتميز في التصنيع. ولكن، لا يمكن للمؤسسات الصناعية النجاح في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلا عن طريق حل مشكلة البيانات الصناعية أولاً". "هذه هي اللحظة التي أنشئت من أجلها Cognite، ويمكنني الجزم بأن الدليل الفائق عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصناعة يقدم منهجًا شاملاً يستنير به قادة التحول الذين يتطلعون إلى إحداث تأثير ملموس في ما يتعلق بصافي الأرباح."
يعد الدليل الفائق عن الذكاء الاصطناعي في الصناعة هو الكتاب الثاني من Cognite الذي أعقب إصدار 2021 من الدليل الفائق لعمليات البيانات الصناعية . ويعمل الكتابان معًا على التخلص من الغموض الذي يكتنف الرقمنة الصناعية ويساعدان في فهم آلية إحداث عمليات البيانات الصناعية والذكاء الاصطناعي الصناعي ثورة في كيفية إدارة المؤسسات للبيانات المعقدة. كما يلقي الكتابان الضوء على الرحلة الضرورية التي يجب على الشركات الصناعية خوضها بغية تقييم التحولات الرقمية واعتمادها وتوسيع نطاقها في مؤسساتها.
تتوفر نسخ ورقية من الكتاب للشراء، كما تتوفر النسخة الرقمية الكاملة من الكتاب على الإنترنت مجانًا. تفضل بزيارة Cognite للتعرف على المزيد.
عن Cognite
تعمل Cognite على تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصناعة، لذا تعمد المؤسسات الرائدة في مجال الطاقة والتصنيع والطاقة المتجددة إلى اختيار Cognite بغية تقديم بيانات آمنة وموثوق بها وفي الوقت الفعلي بغرض إحداث تحول ملموس في عملياتها ذات الأصول الثقيلة لتصبح أكثر أمانًا واستدامة وإدرارًا للربح. إضافةً إلى ذلك، توفر الشركة منصة سهلة الاستخدام وآمنة وقابلة للتطوير تسهل على جميع صانعي القرار، بدءًا من الميدان إلى مراكز العمليات البعيدة، الوصول إلى البيانات الصناعية المعقدة وفهمها والتعاون في الوقت الفعلي وإرساء الأساس لمستقبل أفضل. تفضل بزيارتنا على وتابعنا على LinkedIn وTwitter .
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