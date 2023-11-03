تمنح DIFC دبي جائزة البطولة كمركز عالمي للعملات المشفرة مع الموافقة على XRP بموجب نظام الأصول الافتراضية

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )-- أعلنت Rippl ، الشركة الرائدة في مجال حلول البلوك تشين والعملات المشفرة للمؤسسات، اليوم أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA قد وافقت على استخدام الأصول الرقمية XRP داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) . ستتمكن شركات الأصول الافتراضية المرخصة داخل مركز دبي المالي العالمي الآن من دمج XRP في خدمات الأصول الافتراضية الخاصة بها.

منذ أن فتحت سلطة دبي للخدمات المالية التطبيقات الخارجية، أصبح XRP أول أصل افتراضي تتم الموافقة عليه من قبل النظام. ينضم XRP إلى BTC وETH وLTC كأصول تمت الموافقة عليها مسبقًا بموجب نظام الأصول الافتراضية لسلطة دبي للخدمات المالية. سيستفيد XRP الآن من الوضوح القانوني والتنظيمي في مركز دبي المالي العالمي، وسيكون متاحًا للاستخدام من قِبل المؤسسات الموجودة في مركز دبي المالي العالمي لتسريع تبادل القيمة العالمي بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة واحدة من أكثر الولايات القضائية ابتكارًا التي تهدف إلى تقديم الوضوح التنظيمي والتوجيه للشركات المرخصة لتقديم خدمات الأصول الافتراضية. مع النظام الشامل لسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، تلتزم الجهة التنظيمية المستقلة بالتطوير طويل الأجل للنظام الإيكولوجي للعملات المشفرة والمدفوعات والتكنولوجيا المالية في دبي، بالإضافة إلى توفير التوجيه للشركات لإنشاء متجر في المنطقة الحرة. كما تمتلك دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) التي تأسست العام الماضي لحماية المستثمرين، والحفاظ على مستويات عالية من ضمان المخاطر، وتسهيل الابتكار.

قال Brad Garlinghouse ، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple : "تواصل دبي إظهار الريادة العالمية عندما يتعلق الأمر بتنظيم الأصول الافتراضية ورعاية الابتكار. من الممتع أن نرى سلطة دبي للخدمات المالية تشجع على اعتماد واستخدام الأصول الرقمية مثل XRP لوضع دبي كمركز رائد للخدمات المالية يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتسريع النمو الاقتصادي. ستواصل Ripple مضاعفة وجودها في دبي ونتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع المنظمين لتحقيق الإمكانات الكاملة للعملات المشفرة".

إن إدراج دبي لـ XRP لديه القدرة على فتح مدفوعات إقليمية جديدة وحالات استخدام الأصول الافتراضية الأخرى على دفتر حسابات XRP. بصفتها شركة إنشاء رئيسية ومستخدمة لدفتر حسابات XRP، اختارت Ripple مركز دبي المالي العالمي كموقع لمقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 بسبب لوائح دبي للابتكار والشبكة الواسعة وسمعتها كمركز مالي عالمي رائد.يوجد ما يقرب من 20% من عملاء Ripple في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي من المقرر فيه استضافة Ripple Swel ، الحدث الرئيسي لشركة Ripple الذي يجمع بين الصناعة المالية المؤثرة والأصوات التنظيمية، في دبي في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر.يأتي ذلك بعد الأحداث الناجحة السابقة التي شهدت اجتماع مئات من عملاء وشركاء Ripple في المراكز المالية العالمية الكبرى بما في ذلك لندن وسنغافورة. ستتولى علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي، المنصة الرئيسية، وكذلك Hensen Orser، الرئيس التنفيذي لشركة VARA، إلى جانب قادة الفكر وصناع القرار وصانعي السياسات الوطنيين والعالميين الآخرين من عوالم التكنولوجيا المالية والتمويل والعملات المشفرة.

حول Ripple

Ripple هي الشركة الرائدة في مجال حلول البلوك تشين والعملات المشفرة للمؤسسات، حيث تعمل على تحويل كيفية تحرك العالم وإدارته وتوكناته وتخزين القيمة. حلول أعمال Ripple أسرع وأكثر شفافية وأكثر فعالية من حيث التكلفة مما يحل أوجه القصور التي ساهمت في الوضع الراهن منذ فترة طويلة. وبالتعاون مع الشركاء ومجتمع المطورين الأكبر، نحدد حالات الاستخدام التي ستلهم فيها تقنية التشفير نماذج أعمال جديدة وتخلق فرصة لمزيد من الأشخاص. مع كل حل، نحقق اقتصادًا وكوكبًا عالميًا أكثر استدامة مما يزيد من الوصول إلى الأنظمة المالية الشاملة والقابلة للتطوير مع الاستفادة من تقنية البلوك تشين المحايدة للكربون والأصل الرقمي الأخضر، XRP. هذه هي الطريقة التي ننفذ بها مهمتنا لبناء حلول العملات المشفرة لعالم بلا حدود اقتصادية.

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