شراكة Powerschool وbahwan Cybertek لتعزيز التحول الرقمي للتعليم في جميع أنحاء سلطنة عمان

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة PowerSchool (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PWSC)، المزود الرائد للبرمجيات القائمة على السحابة للتعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر في أمريكا الشمالية، اليوم عن شراكة مع Bahwan CyberTek كجزء من التوسع المستمر لبرنامج PowerPartner العالمي التابع لشركة PowerSchool. ستدعم الشراكة مع Bahwan Cybertek توسع خدمات PowerSchool SIS، وPowerSchool Schoology Learning، وPowerSchool Schoology Learning إلى المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء سلطنة عمان.

قال Tony Kender، كبير مسؤولي الإيرادات في PowerSchool: "نحن متحمسون للشراكة مع Bahwan CyberTek لتمكين المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء سلطنة عمان من خلال تكنولوجيا التعليم الرائدة القائمة على السحابة والتي من شأنها تحسين نتائج الطلاب". "نحن ملتزمون بتمكين التحول الرقمي في جميع أنحاء سلطنة عمان ونتطلع إلى الشراكة مع Bahwan CyberTek لتمكين قادة التعليم في جميع أنحاء المنطقة".

من خلال الشراكة، ستُمكّن Bahawn CyberTek المعلمين وأكثر من 700,000 طالب من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر في أكثر من 1,200 مدرسة في سلطنة عمان من الوصول بسهولة إلى الأدوات الأساسية التي تشكل جزءًا من إطار التوطين الدولي لـ PowerSchool.

وفي معرض ترحيبه بالشراكة، قال السيد Vish Srinivasan، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Bahwan CyberTek: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع PowerSchool. تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوجهة لتحويل تكنولوجيا التعليم، وستعمل هذه الشراكة على تعزيز تجربة التعلم للطلاب، وبناء رأس مال معرفي قوي لسلطنة عمان. تمزج حلول التعلم المتطورة لدينا بسلاسة بين التكنولوجيا والتعليم التقليدي في الفصول الدراسية، مما يعد الطلاب المحليين في المجال الرقمي اليوم لمستقبل متقدم تقنيًا".

سيكون لدى Bahwan CyberTek موظفين مخصصين لتسويق وبيع وخدمة نظام إدارة التعلم الرائد في PowerSchool‏ (LMS)، وSchoology Learning، وPowerSchool SIS، وPowerSchool Enrollment Express & Ecollect، بالإضافة إلى الخدمات المهنية ذات الصلة المصممة لزيادة التكيف والمشاركة وتحسين نتائج الطلاب.

حول Bahwan CyberTek Group

Bahwan CyberTek ‏(BCT) هي مزود عالمي لحلول التحول الرقمي في مجالات التحليلات التنبؤية والتجربة الرقمية وإدارة سلسلة التوريد الرقمية. من خلال دفع الابتكار عبر نماذج الأعمال القائمة على النتائج، وحلول الملكية الفكرية المجربة والقوية، تعد BCT شريكًا موثوقًا به لأكثر من 1000 عميل، بما في ذلك شركات Fortune 500. تأسست شركة BCT في عام 1999، ولديها أكثر من 4000 شريك من ذوي الخبرة الفنية والعملية عبر قطاعات النفط والغاز والاتصالات والطاقة والحكومة والخدمات المصرفية والتجزئة وإدارة سلسلة التوريد / الخدمات اللوجستية. لقد قدمنا حلولاً في 20 دولة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأفريقيا وآسيا. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .

حول PowerSchool

PowerSchool (مدرجة في بورصة نيويورك تحت اسم: PWSC) هي المزود الرائد للبرمجيات القائمة على السحابة للتعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر في أمريكا الشمالية. وتتمثل مهمتها في تمكين المعلمين والإداريين والأسر من ضمان التعليم المتخصص لكل رحلة طلابية. تقدم PowerSchool سحابات منتجات شاملة تربط المكتب المركزي بالفصل الدراسي وبالمنزل عبر منتجاتها الحائزة على جوائز بما في ذلك Schoology Learning وNaviance CCLR، حتى تتمكن المناطق التعليمية من إدارة بيانات الطلاب والتسجيل والحضور والدرجات والتعليم والتقييمات والموارد البشرية والمواهب والتطوير المهني والتعليم الخاص وتحليلات البيانات والرؤى والاتصالات والاستعداد للكلية والوظيفة بشكل آمن. تدعم PowerSchool أكثر من 50 مليون طالب في أكثر من 90 دولة وأكثر من 16,000 عميل، بما في ذلك أكثر من 90 من أفضل 100 مقاطعة من حيث تسجيل الطلاب في الولايات المتحدة. تعرف على المزيد على .

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