ZAPI GROUP تعرض حلولاً متقدمة لكهربة القطاع الزراعي

(MENAFN
- AETOSWire) --(BUSINESS WIRE )--تفخر ZAPI GROUP الرائدة عالميًا في مجال الكهربة، بالإعلان عن مشاركتها في معرض AGRITECHNICA 2023 وهو المعرض التجاري الرائد في العالم للآلات الزراعية، الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر 2023، في هانوفر، بألمانيا.
تقدم خبرة مجموعة ZAPI في أنظمة نقل الحركة الكهربائية - التي تشمل وحدات التحكم في الحركة والمحولات والمحركات الكهربائية وشواحن البطاريات وبرامج الملاحة المستقلة - فرصة شراكة مثالية لمصنعي المعدات الأصلية الذين يبحثون عن حلول مستدامة في طريقهم نحو التحول إلى الكهربة.
قال Claes Avasjö، المدير التنفيذي لمجموعة ZAPI: "نتطلع إلى حضور المعرض في AGRITECHNICA وعرض حلولنا للكهرباء في مجال القطاع الزراعي". "بينما تتغلب الصناعة الزراعية على تحديات تغير المناخ والطلبات المتزايدة والقوى الجيوسياسية، فإن كهربة المعدات أمر بالغ الأهمية لمستقبل مستدام. ونتطلع إلى مناقشة كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والاستدامة البيئية مع الحاضرين".
تقدم مجموعة ZAPI GROUP الإستراتيجية من العلامات التجارية للمنتجات ثروة فريدة من الخبرة والحلول في مجال الكهربة للشركات الزراعية التي تخطط لكهربة نطاقات منتجاتها. يمكن رؤية الدليل على ذلك من خلال العلاقات طويلة الأمد مع مصنعي المعدات الأصلية من المستوى الأول بكميات كبيرة في الأسواق الخارجية. سيكون فريق شركات المنتجات في ZAPI GROUP، بما في ذلك ZAPI SpA وSchabmuller وDelta-Q وZIVAN وInmotion وBlueBotics وBestMotor وSchabmüller، حاضرين في الحدث لعرض حلول نظام الدفع الكهربائي لقطاع الآلات الزراعية.
ستكون إحدى النقاط البارزة في وجود ZAPI GROUP في AGRITECHNICA 2023 عرضًا تقديميًا مشتركًا من قبل فرق Delta-Q وInventus Power بعنوان "كهربة مركبات الطرق الوعرة: أفضل الممارسات في تكامل البطارية والشاحن". ستعقد هذه الجلسة في 16 نوفمبر من الساعة 10:30 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا على منصة الخبراء داخل قسم الأنظمة والمكونات في المعرض.
تدعو ZAPI GROUP جميع الحاضرين لزيارة جناحها الموجود في القاعة 15، المنصة H11. ستتاح للزوار الفرصة لاستكشاف أحدث المنتجات والتشاور مع الخبراء واكتشاف كيف يمكن لـ ZAPI GROUP دفع الابتكار والاستدامة في صناعة الآلات الزراعية. كما ستستضيف الشركة مؤتمرها الافتراضي السنوي الثالث لمستقبل الكهربة في الفترة من 7 إلى 8 فبراير 2024.
حول ZAPI GROUP
تعمل ZAPI GROUP على هندسة الانتقال إلى مستقبل كهربائي بالكامل من خلال مجموعة منتجات متكاملة للغاية، بما في ذلك وحدات التحكم في الحركة والمحركات الكهربائية وشواحن البطاريات عالية التردد وبرامج الملاحة المستقلة للتطبيق في المركبات الكهربائية والهجينة بالكامل. بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الكهرباء تتمتع بخبرة عميقة في الأنظمة وابتكارات رائدة وهوس بقيادة نجاح العملاء، تضم ZAPI GROUP الآن أكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء العالم بإجمالي إيرادات سنوية تزيد عن 600 مليون دولار أمريكي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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