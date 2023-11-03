ZAPI GROUP تعرض حلولاً متقدمة لكهربة القطاع الزراعي

MENAFN - AETOSWire) ‏--(BUSINESS WIRE )--تفخر ZAPI GROUP الرائدة عالميًا في مجال الكهربة، بالإعلان عن مشاركتها في معرض AGRITECHNICA 2023 وهو المعرض التجاري الرائد في العالم للآلات الزراعية، الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر 2023، في هانوفر، بألمانيا.

تقدم خبرة مجموعة ZAPI في أنظمة نقل الحركة الكهربائية - التي تشمل وحدات التحكم في الحركة والمحولات والمحركات الكهربائية وشواحن البطاريات وبرامج الملاحة المستقلة - فرصة شراكة مثالية لمصنعي المعدات الأصلية الذين يبحثون عن حلول مستدامة في طريقهم نحو التحول إلى الكهربة.

قال Claes Avasjö، المدير التنفيذي لمجموعة ZAPI: "نتطلع إلى حضور المعرض في AGRITECHNICA وعرض حلولنا للكهرباء في مجال القطاع الزراعي". "بينما تتغلب الصناعة الزراعية على تحديات تغير المناخ والطلبات المتزايدة والقوى الجيوسياسية، فإن كهربة المعدات أمر بالغ الأهمية لمستقبل مستدام. ونتطلع إلى مناقشة كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والاستدامة البيئية مع الحاضرين".

تقدم مجموعة ZAPI GROUP الإستراتيجية من العلامات التجارية للمنتجات ثروة فريدة من الخبرة والحلول في مجال الكهربة للشركات الزراعية التي تخطط لكهربة نطاقات منتجاتها. يمكن رؤية الدليل على ذلك من خلال العلاقات طويلة الأمد مع مصنعي المعدات الأصلية من المستوى الأول بكميات كبيرة في الأسواق الخارجية. سيكون فريق شركات المنتجات في ZAPI GROUP، بما في ذلك ZAPI SpA وSchabmuller وDelta-Q وZIVAN وInmotion وBlueBotics وBestMotor وSchabmüller، حاضرين في الحدث لعرض حلول نظام الدفع الكهربائي لقطاع الآلات الزراعية.

ستكون إحدى النقاط البارزة في وجود ZAPI GROUP في AGRITECHNICA 2023 عرضًا تقديميًا مشتركًا من قبل فرق Delta-Q وInventus Power بعنوان "كهربة مركبات الطرق الوعرة: أفضل الممارسات في تكامل البطارية والشاحن". ستعقد هذه الجلسة في 16 نوفمبر من الساعة 10:30 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا على منصة الخبراء داخل قسم الأنظمة والمكونات في المعرض.

تدعو ZAPI GROUP جميع الحاضرين لزيارة جناحها الموجود في القاعة 15، المنصة H11. ستتاح للزوار الفرصة لاستكشاف أحدث المنتجات والتشاور مع الخبراء واكتشاف كيف يمكن لـ ZAPI GROUP دفع الابتكار والاستدامة في صناعة الآلات الزراعية. كما ستستضيف الشركة مؤتمرها الافتراضي السنوي الثالث لمستقبل الكهربة في الفترة من 7 إلى 8 فبراير 2024.

حول ZAPI GROUP

تعمل ZAPI GROUP على هندسة الانتقال إلى مستقبل كهربائي بالكامل من خلال مجموعة منتجات متكاملة للغاية، بما في ذلك وحدات التحكم في الحركة والمحركات الكهربائية وشواحن البطاريات عالية التردد وبرامج الملاحة المستقلة للتطبيق في المركبات الكهربائية والهجينة بالكامل. بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الكهرباء تتمتع بخبرة عميقة في الأنظمة وابتكارات رائدة وهوس بقيادة نجاح العملاء، تضم ZAPI GROUP الآن أكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء العالم بإجمالي إيرادات سنوية تزيد عن 600 مليون دولار أمريكي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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