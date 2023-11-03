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افتتاح بوليفارد وورلد وإضافة عبق الشام ومصر وعبدالمجيد يطرب أرجاءها

11/3/2023 2:27:50 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت منطقة بوليفارد وورلد فعالياتها اليوم بتجارب ترفيهية غنية في تنوعها، جسدتها ليلة أسطورية لعملاق الفن الخليجي والعربي عبدالمجيد عبدالله الذي أدى عددا من المعزوفات الموسيقية والمقاطع الغنائية التي نقلت على جميع شاشات المنطقة، وسمعت في جميع أرجائها.
وتعد بوليفار وورلد التي تطورت مساحتها بنسبة أكثر من 40%، إحدى أكبر مناطق النسخة الرابعة لموسم الرياض، وأكثرها تنوعا واحتضانا للتجارب الترفيهية القادمة من مختلف أنحاء العالم، حيث تعود هذه المرة بأجواء شتائية تحمل في زواياها ملامح الشام العتيقة، وتستعرض سيرتها الذاتية من خلال مبان تروي قصة المنطقة، كما تستحضر في منطقة مصر أهرامات الجيزة التي نقلت تقنياتها التاريخية بأساليب مهنية أظهرتها في صورتها الأصلية.
وتنقسم بوليفارد وورلد التي تعد واحدة من أبرز الواجهات الترفيهية شمال العاصمة الرياض إلى 20 منطقة فرعية، من ضمنها القسم العالمي الذي يضم مجموعة من المناطق بثقافاتها العديدة صممت كل واحدة منها بطابع خاص يميّزها في الطعام والمباني والموسيقى، تتمثل في كل من مصر، وبريطانيا، والهند، وآسيا، والمكسيك، وفرنسا، والشام، والصين، وأمريكا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، واليابان، والمغرب، كما تحتضن بحيرة بوليفارد التي يمكن التنقل من خلالها لمختلف أنحاء المنطقة وتجاربها التي تصل 19 تجربة ترفيهية متنوعة.
وتتنوع ألعاب بوليفارد وورلد ما بين 14 لعبة ترفيهية، و24 نوعا من ألعاب المهارات، إضافة إلى نحو 200 نقطة بيع للمأكولات والمشروبات، و621 متجرا لبيع مختلف البضائع القادمة من جميع أنحاء العالم.
وتضم المنطقة متحفا سينمائيا تفاعليا لأكبر الاكتشافات الأثرية في التاريخ، وأطول أفعوانية متنقلة في العالم بسرعة 110 كلم في الساعة، إضافة إلى عالم كوكوميلون الأول من نوعه في العالم، ومنطقة Fun Zone.
ومن أبرز تجارب المنطقة هذا العام تجربة عالم ميتا الافتراضي بألعابه التي تمزج بين الواقع والخيال، إضافة إلى غابة البوليفارد التي تحتوي على مجموعة من الحيوانات الجميلة والنادرة، ولعبة قوارب الاصطدام المائية.
ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك .

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