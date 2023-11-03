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عمالقة التكنولوجيا يستمرون في حصد أرباح ضخمة بعد انتكاسة 2022

11/3/2023 2:27:49 PM
(MENAFN- Al Watan) انتعشت شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم بشكل جيد هذا العام بعد عام 2022 المليء بالتحديات، ولكن الآن بعد أن بدأ موسم الأرباح، قد يتساءل المستثمرون عما إذا كان من الممكن الحفاظ على أدائها المتفوق.
انخفاض أرباح أبل بشكل طفيف
كانت شركة أبل أحدث شركة تكنولوجيا عملاقة تعلن عن أرباحها للربع الثالث أمس، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 2.1% بعد الإعلان.
وعلى الرغم من الاستجابة الدافئة من الأسواق، فقد أعلنت أكبر شركة في العالم بالفعل عن انخفاض في إيراداتها بنسبة 1% عن الربع السابق بقيمة 81.8 مليار دولار.
وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بشكل طفيف، إلا أنها كانت أعلى من الانخفاض الحاد الذي توقعه المستثمرون، ومن هنا جاء رد الفعل الإيجابي في السوق. ومع ذلك، قال محللون، إن شركة أبل لم تخرج من الأزمة بعد.
وأوضحوا أن "الأرباح تجاوزت التوقعات في الغالب لكنها فشلت في إقناع المستثمرين بأن الربع الحالي سيكون أفضل بكثير مما كان يخشى".
وأضافوا: "لقد تفوقت أرباح الربع الرابع المالية لكن الشركة سجلت انخفاضًا في الإيرادات للفترة الرابعة على التوالي."
وربما فاقت الإيرادات الإجمالية التوقعات، لكن المحللين أشاروا إلى أن مبيعات أبل في الصين "لا تزال تمثل مشكلة" حيث انخفضت الإيرادات في المنطقة بنسبة 2.5% خلال الربع - أي أقل بمقدار 2 مليار دولار من التوقعات.
ومع ذلك، فإن عملاق التكنولوجيا سيحقق أعلى مستوياته في عام 2023، مع ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 42% منذ بداية العام.
قفزة لأمازون
أعلنت شركة أمازون عن نتائجها الفصلية، التي قفزت بنسبة 6.8%، كما تفوقت أسهم أمازون على أسهم شركة آبل هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 60.9% في عام 2023. ولكن تفوقت عليهما شركة Meta المالكة لفيسبوك، والتي ارتفعت بنسبة 149.2% على مدار العام.
وتعتبر أمازون الأقل على مستوى الأرباح بين الشركات إلا أنها تقدم تقدما ملحوظا.
نتائج شركتي ميتا وألفابيت
انخفضت الأسهم بنسبة 3.7% بعد بيانها المالي الأخير، ومع ذلك كشفت شركة Meta عن زيادة كبيرة بنسبة 23% في الإيرادات لتصل إلى 34.1 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.
وأشار المحللون إلى أن "تقرير الأرباح المذهل" هذا لا يمكن أن يكون مختلفًا عن التقرير الذي أصدرته شركة Alphabet المالكة لشركة Google في اليوم السابق.
وانخفض سعر سهمها بنسبة 9.5% بعد صدور تقرير أرباحها في أسوأ يوم لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وعلى الرغم من هذه النكسة، إلا أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 43.1% منذ بداية العام حتى الآن.
وربما يكون سعر سهم Alphabet قد تعرض لضربة قوية في اليوم التالي لنتائج الربع الثالث، لكنها أعلنت عن زيادة بنسبة 11% في الإيرادات خلال العام الماضي بقيمة 76.7 مليار دولار، ما أسعد بعض المستثمرين.
وفيما يخص الشركات الأخرى حققت مايكروسوفت قفزة في الأرباح بنحو 22.3 مليار دولار مقارنة مع 17 مليار في سبتمبر 2022.

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