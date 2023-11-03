أوكرانيا متفائلة بشأن بدء مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي

MENAFN - Al-Borsa News) أبدى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا“تفاؤله” في برلين بشأن بدء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وصرح كوليبا للصحافيين على هامش مؤتمر حول مستقبل أوروبا“نحن متفائلون. لقد قمنا بالكثير من الإصلاحات واعتمدنا القوانين اللازمة للاستجابة للتوصيات” التي قدمتها بروكسل.

ويتعين على السلطة التنفيذية الأوروبية أن تقدم تقريراً في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر عن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا، وأن تقرر ما إذا كانت ستفتح مفاوضات الانضمام معها قبل تناول الدول الأعضاء هذا الملف في قمة في بروكسل في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وأضاف كوليبا“نتطلع بفارغ الصبر إلى عرض هذا التقرير ولدي أسباب للاعتقاد أنه سيمهد الطريق لقرار المجلس الأوروبي بشأن فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ودول أخرى”.

في حزيران/يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي صفة المرشح لأوكرانيا ومولدافيا، لكنه رفض منح الصفة لجورجيا مطالبا تبليسي بمزيد من الإصلاحات.

للانتقال إلى المرحلة التالية، وبالتالي افتتاح مفاوضات الانضمام، حددت المفوضية الأوروبية سبعة معايير مرجعية يجب على كييف تلبيتها، وتتعلق خاصة بمكافحة الفساد المستشري وتنفيذ إصلاحات قضائية.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في أيلول/سبتمبر أن أوكرانيا حققت“تقدما كبيرا” في هذا الاتجاه.

وقد تستغرق المفاوضات بعض الوقت قبل أن تؤدي إلى الانضمام.

كما تحظى خمس دول في غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا) بصفة مرشح. وقد بدأ بعضها مفاوضات الانضمام منذ فترة تزيد على عشر سنوات في بعض الأحيان.

بناء على دعوة من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وصل 17 وزيرا أو ممثلا للخارجية إلى برلين للحديث عن توسيع الاتحاد الأوروبي وإصلاحه، وفق ما ذكرت وزارتها. وتركيا تشارك أيضا في الاجتماع.

ولضمان قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل بهدف مواصلة التوسع، دعت الوزيرة الألمانية خصوصا إلى اتخاذ غالبية الدول الأعضاء المزيد من القرارات.

واقترحت أيضا فرض عقوبات بشكل أسرع على الجرائم التي ترتكبها الدول الأعضاء، في ما يتعلق بسيادة القانون مثلا، وإشراك الدول المرشحة في وقت مبكر في عمليات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت بيربوك أنه يتعين عدم زيادة حجم المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي أثناء عملية التوسيع.

وأضافت“قد يعني ذلك أيضا أن دولة مثل بلدي، ألمانيا، مستعدة للتخلي مؤقتا عن منصب مفوض”.

وتابعت“نعلم بالطبع أن هذه الفكرة أكثر صعوبة بالنسبة للدول الصغيرة، ولهذا السبب نريد التأكد من أنها لن تتخلى عن حقها في أن يكون لها صوت في المفوضية”.

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