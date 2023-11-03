تقرير: اتحاد عمال السيارات في أمريكا بصدد التصويت على اتفاق مع ستيلانتس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفق قادة اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة الخميس، على إرسال اتفاقية مبدئية مع شركة“ستيلانتيس” إلى الأعضاء للتصويت عليها، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، تتضمن الاتفاقيات المبدئية مع شركات“جنرال موتورز” و”فورد موتور” و”ستيلانتس” مكافأة إضافية تبلغ حوالي 110 دولارات يوميًا للموظفين الذين كانوا مضربين أو تم تسريحهم أثناء توقف العمل الذي بدأ في منتصف سبتمبر.
وأضافت المصادر، أنه بالإضافة إلى المكافأة البالغة 5 آلاف دولار والتي سيحصل عليها العاملون بالساعة، تضمنت الاتفاقيات زيادة فورية في الأجور بنسبة 11%.
واشتملت المميزات على تقديم“ستيلانتس” برنامج إيجار مدعومًا من الشركة للعديد من العاملين بالساعة، ما سيجعل قيادة سيارة جديدة في متناول الجميع، على غرار البرامج التي تقدمها شركات صناعة السيارات الأمريكية للموظفين ذوي الياقات البيضاء (الأعمال الذهنية مثل المديرين).
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