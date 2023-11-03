تقرير: اتحاد عمال السيارات في أمريكا بصدد التصويت على اتفاق مع ستيلانتس

MENAFN - Al-Borsa News) اتفق قادة اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة الخميس، على إرسال اتفاقية مبدئية مع شركة“ستيلانتيس” إلى الأعضاء للتصويت عليها، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، تتضمن الاتفاقيات المبدئية مع شركات“جنرال موتورز” و”فورد موتور” و”ستيلانتس” مكافأة إضافية تبلغ حوالي 110 دولارات يوميًا للموظفين الذين كانوا مضربين أو تم تسريحهم أثناء توقف العمل الذي بدأ في منتصف سبتمبر.

وأضافت المصادر، أنه بالإضافة إلى المكافأة البالغة 5 آلاف دولار والتي سيحصل عليها العاملون بالساعة، تضمنت الاتفاقيات زيادة فورية في الأجور بنسبة 11%.

واشتملت المميزات على تقديم“ستيلانتس” برنامج إيجار مدعومًا من الشركة للعديد من العاملين بالساعة، ما سيجعل قيادة سيارة جديدة في متناول الجميع، على غرار البرامج التي تقدمها شركات صناعة السيارات الأمريكية للموظفين ذوي الياقات البيضاء (الأعمال الذهنية مثل المديرين).

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