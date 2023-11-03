ستاربكس تعلن خطة لفتح 17 ألف متجر جديد حول العالم

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت سلسلة المقاهي الأمريكية“ستاربكس- Starbucks”، عن أحدث خططها لتعزيز نمو الشركة، بما في ذلك تسريع انتشار منافذها العالمية وتوفير 3 مليارات دولار من التكاليف.

وقالت، إنها تخطط للتوسع إلى 35 ألف متجر خارج أمريكا الشمالية بحلول عام 2030، ارتفاعًا من قرابة 20.2 ألف اعتبارًا من بداية أكتوبر.

وفي المجمل، تهدف شركة القهوة للوصول إلى 55 ألف متجر عالميًا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من عدد مواقعها الحالي والذي يتجاوز 38 ألفًا.

كما أعلنت“ستاربكس” خطة لتوفير تكاليف بقيمة 3 مليارات دولار، حيث ستوفر مليار دولار من جعل متاجرها أكثر كفاءة، فيما ستأتي البقية من وفورات في تكلفة البضائع المبيعة.

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