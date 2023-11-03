ستاربكس تعلن خطة لفتح 17 ألف متجر جديد حول العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت سلسلة المقاهي الأمريكية“ستاربكس- Starbucks”، عن أحدث خططها لتعزيز نمو الشركة، بما في ذلك تسريع انتشار منافذها العالمية وتوفير 3 مليارات دولار من التكاليف.
وقالت، إنها تخطط للتوسع إلى 35 ألف متجر خارج أمريكا الشمالية بحلول عام 2030، ارتفاعًا من قرابة 20.2 ألف اعتبارًا من بداية أكتوبر.
وفي المجمل، تهدف شركة القهوة للوصول إلى 55 ألف متجر عالميًا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من عدد مواقعها الحالي والذي يتجاوز 38 ألفًا.
كما أعلنت“ستاربكس” خطة لتوفير تكاليف بقيمة 3 مليارات دولار، حيث ستوفر مليار دولار من جعل متاجرها أكثر كفاءة، فيما ستأتي البقية من وفورات في تكلفة البضائع المبيعة.
أرقام
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