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تباطؤ نمو الوظائف في الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

11/3/2023 2:27:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) الاقتصاد الأمريكي يضيف 150 ألف وظيفة فقط خلال أكتوبر

تباطأت وتيرة إضافة الوظائف غير الزراعية في الاقتصاد الأمريكي خلال أكتوبر، مع تراجع الوظائف في قطاع التصنيع بسبب نشاط إضرابي.

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أضاف الاقتصاد 150 ألف وظيفة غير زراعية خلال أكتوبر، وهو ما يقل عن التوقعات بإضافة 180 ألف وظيفة.

وارتفع معدل البطالة في البلاد بنسبة طفيفة إلى 3.9%، في حين كان متوقعًا استقراره عند 3.8%.

وكشف التقرير الحكومي تعديل بيانات أغسطس بالخفض إلى 165 ألف وظيفة من 227 ألفًا، كما عدلت بيانات سبتمبر بالخفض أيضًا بمقدار 39 ألفًا إلى 297 ألف وظيفة.

وكانت أكبر زيادات في الوظائف خلال أكتوبر في القطاعات الحكومية والرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية.

وتراجع عدد ساعات العمل الأسبوعية 0.1 ساعة عند 34.3 ساعة خلال أكتوبر، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بمقدار 0.2% على أساس شهري أو 7 سنتات إلى 34.00 دولارا.

وقد يكون الإضراب الذي شهده بعض شركات صناعة السيارات في ديترويت مسؤولاً عن بعض ذلك التباطؤ في التوظيف، لأن العمال المضربين عن العمل لا يتم احتسابهم في الوظائف.

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