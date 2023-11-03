تباطؤ نمو الوظائف في الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
الاقتصاد الأمريكي يضيف 150 ألف وظيفة فقط خلال أكتوبر
تباطأت وتيرة إضافة الوظائف غير الزراعية في الاقتصاد الأمريكي خلال أكتوبر، مع تراجع الوظائف في قطاع التصنيع بسبب نشاط إضرابي.
ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أضاف الاقتصاد 150 ألف وظيفة غير زراعية خلال أكتوبر، وهو ما يقل عن التوقعات بإضافة 180 ألف وظيفة.
وارتفع معدل البطالة في البلاد بنسبة طفيفة إلى 3.9%، في حين كان متوقعًا استقراره عند 3.8%.
وكشف التقرير الحكومي تعديل بيانات أغسطس بالخفض إلى 165 ألف وظيفة من 227 ألفًا، كما عدلت بيانات سبتمبر بالخفض أيضًا بمقدار 39 ألفًا إلى 297 ألف وظيفة.
وكانت أكبر زيادات في الوظائف خلال أكتوبر في القطاعات الحكومية والرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية.
وتراجع عدد ساعات العمل الأسبوعية 0.1 ساعة عند 34.3 ساعة خلال أكتوبر، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بمقدار 0.2% على أساس شهري أو 7 سنتات إلى 34.00 دولارا.
وقد يكون الإضراب الذي شهده بعض شركات صناعة السيارات في ديترويت مسؤولاً عن بعض ذلك التباطؤ في التوظيف، لأن العمال المضربين عن العمل لا يتم احتسابهم في الوظائف.
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