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نيو الصينية تعتزم خفض 10% من موظفيها وقد تفصل أعمالها

11/3/2023 2:27:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم صانعة السيارات الكهربائية الصينية“نيو” خفض الوظائف وقد تفصل أعمالها غير الأساسية من أجل تقليص التكاليف وتحسين الكفاءة.

ووفقًا لخطاب داخلي وقع عليه المؤسس والمدير التنفيذي للشركة“ويليام لي” واطلعت عليها“بلومبرج” أن“نيو” سوف تخفض 10% من وظائفها في نوفمبر.

وأوضح أنه سيتم التخلص من الوظائف المكررة وغير الفعالة، كما سيتم إغلاق الأعمال التي لا تحقق إيرادات خلال ثلاث سنوات، وكتب“لي” في الخطاب: هذا قرار صعب ولكنه ضروري ضد المنافسة الشرسة.

وتهيمن“نيو” على حصة 2.1% فقط من سوق سيارات الطاقة الجديدة -التي تشمل المركبات الهجينة- في الصين إذ باعت حوالي 110 آلاف سيارة كهربائية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بفارق كبير عن المستهدف السنوي البالغ 250 ألف سيارة.

ووفقًا للتقرير السنوي، فإن عدد الموظفين بدوام كامل لدى“نيو” -التي تأسست عام 2014- بلغ 26.763 ألف موظف في نهاية 2022.

أرقام

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