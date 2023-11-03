نيو الصينية تعتزم خفض 10% من موظفيها وقد تفصل أعمالها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم صانعة السيارات الكهربائية الصينية“نيو” خفض الوظائف وقد تفصل أعمالها غير الأساسية من أجل تقليص التكاليف وتحسين الكفاءة.
ووفقًا لخطاب داخلي وقع عليه المؤسس والمدير التنفيذي للشركة“ويليام لي” واطلعت عليها“بلومبرج” أن“نيو” سوف تخفض 10% من وظائفها في نوفمبر.
وأوضح أنه سيتم التخلص من الوظائف المكررة وغير الفعالة، كما سيتم إغلاق الأعمال التي لا تحقق إيرادات خلال ثلاث سنوات، وكتب“لي” في الخطاب: هذا قرار صعب ولكنه ضروري ضد المنافسة الشرسة.
وتهيمن“نيو” على حصة 2.1% فقط من سوق سيارات الطاقة الجديدة -التي تشمل المركبات الهجينة- في الصين إذ باعت حوالي 110 آلاف سيارة كهربائية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بفارق كبير عن المستهدف السنوي البالغ 250 ألف سيارة.
ووفقًا للتقرير السنوي، فإن عدد الموظفين بدوام كامل لدى“نيو” -التي تأسست عام 2014- بلغ 26.763 ألف موظف في نهاية 2022.
أرقام
MENAFN03112023000202011048ID1107368701
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.