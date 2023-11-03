ارتفاع منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات“بيكر هيوز” ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 17 منصة إلى 1777 منصة في أكتوبر، من 1760 منصة خلال سبتمبر.
كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية ارتفاع عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط بمقدار 10 منصات إلى 337 منصة خلال أكتوبر على أساس شهري، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فارتفع العدد بمقدار 11 منصة.
بينما انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- بمقدار 22 منصة إلى 962 منصة على أساس شهري خلال أكتوبر.
أرقام
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