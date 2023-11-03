ارتفاع منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات“بيكر هيوز” ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 17 منصة إلى 1777 منصة في أكتوبر، من 1760 منصة خلال سبتمبر.

كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية ارتفاع عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط بمقدار 10 منصات إلى 337 منصة خلال أكتوبر على أساس شهري، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فارتفع العدد بمقدار 11 منصة.

بينما انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- بمقدار 22 منصة إلى 962 منصة على أساس شهري خلال أكتوبر.

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