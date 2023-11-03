Friday, 03 November 2023 10:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع طفيف لمعدل البطالة في منطقة اليورو خلال سبتمبر

11/3/2023 2:27:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل طفيف في سبتمبر وسط ارتفاع البطالة بين فئة الشباب، في إشارة إلى هدوء زخم سوق العمل.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي الجمعة، نمو معدل البطالة في سبتمبر إلى 6.5% أو ما يعادل زيادة بمقدار 69 ألف نسمة إلى 11.017 مليون شخص، مقارنة بمعدل أغسطس البالغ 6.4%.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب -دون 25 عاماً- في المنطقة إلى 14.2% في سبتمبر أو ما يعادل 2.232 مليون شاب، مقارنة بقراءة أغسطس عند 14.1%.

وقد تدعم بيانات اليوم توقعات الاقتصاديين تجاه وصول صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي إلى ذروة دورة التشديد النقدي بعد قرار تثبيت الفائدة في اجتماع الأسبوع الماضي، حيث يساهم انخفاض البطالة في زيادة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع الأجور.

أرقام

MENAFN03112023000202011048ID1107368699

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث