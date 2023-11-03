ارتفاع طفيف لمعدل البطالة في منطقة اليورو خلال سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل طفيف في سبتمبر وسط ارتفاع البطالة بين فئة الشباب، في إشارة إلى هدوء زخم سوق العمل.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي الجمعة، نمو معدل البطالة في سبتمبر إلى 6.5% أو ما يعادل زيادة بمقدار 69 ألف نسمة إلى 11.017 مليون شخص، مقارنة بمعدل أغسطس البالغ 6.4%.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب -دون 25 عاماً- في المنطقة إلى 14.2% في سبتمبر أو ما يعادل 2.232 مليون شاب، مقارنة بقراءة أغسطس عند 14.1%.

وقد تدعم بيانات اليوم توقعات الاقتصاديين تجاه وصول صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي إلى ذروة دورة التشديد النقدي بعد قرار تثبيت الفائدة في اجتماع الأسبوع الماضي، حيث يساهم انخفاض البطالة في زيادة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع الأجور.

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