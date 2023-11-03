ارتفاع طفيف لمعدل البطالة في منطقة اليورو خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل طفيف في سبتمبر وسط ارتفاع البطالة بين فئة الشباب، في إشارة إلى هدوء زخم سوق العمل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي الجمعة، نمو معدل البطالة في سبتمبر إلى 6.5% أو ما يعادل زيادة بمقدار 69 ألف نسمة إلى 11.017 مليون شخص، مقارنة بمعدل أغسطس البالغ 6.4%.
وارتفع معدل البطالة بين الشباب -دون 25 عاماً- في المنطقة إلى 14.2% في سبتمبر أو ما يعادل 2.232 مليون شاب، مقارنة بقراءة أغسطس عند 14.1%.
وقد تدعم بيانات اليوم توقعات الاقتصاديين تجاه وصول صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي إلى ذروة دورة التشديد النقدي بعد قرار تثبيت الفائدة في اجتماع الأسبوع الماضي، حيث يساهم انخفاض البطالة في زيادة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع الأجور.
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