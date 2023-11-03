نوفاك: روسيا لا تُخطط لرفع قيود تصدير الوقود في المستقبل القريب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضح“أليكساندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي في تصريحات صحفية الجمعة، أن روسيا لا تُخطط لرفع القيود على صادرات الوقود في المستقبل القريب.
ونقلت وكالة أنباء“آر آي إيه” الروسية قول“نوفاك” إن قرار تخفيف القيود عن صادرات الوقود لن يكون ممكناً إلا عندما“لا يكون هناك مكان آخر تتوجه إليه”.
وذكر“نوفاك” لأول مرة في تصريحات خلال أكتوبر أن المنتجات النفطية تم تضمينها في قرار خفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام الحالي، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان اليوم، إنها تتوقع انخفاض صادرات البلاد من النفط الخام، والمنتجات النفطية في نوفمبر بأكثر من 300 ألف برميل يومياً، مقارنة بمتوسط شهري مايو ويونيو، مؤكدة استمرار المشاركة الكاملة لبلادها في الجهود الطوعية التي تبذلها مجموعة“أوبك +” لدعم استقرار سوق الطاقة.
وأضاف البيان أن الوزارة تلاحظ تزايد شحنات المنتجات النفطية الموجهة للسوق المحلي، بما في ذلك عمليات تكوين الاحتياطيات، وذلك في ضوء القيود المطبقة حالياً على الصادرات.
أرقام
MENAFN03112023000202011048ID1107368698
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.