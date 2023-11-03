نوفاك: روسيا لا تُخطط لرفع قيود تصدير الوقود في المستقبل القريب

MENAFN - Al-Borsa News) أوضح“أليكساندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي في تصريحات صحفية الجمعة، أن روسيا لا تُخطط لرفع القيود على صادرات الوقود في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة أنباء“آر آي إيه” الروسية قول“نوفاك” إن قرار تخفيف القيود عن صادرات الوقود لن يكون ممكناً إلا عندما“لا يكون هناك مكان آخر تتوجه إليه”.

وذكر“نوفاك” لأول مرة في تصريحات خلال أكتوبر أن المنتجات النفطية تم تضمينها في قرار خفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام الحالي، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان اليوم، إنها تتوقع انخفاض صادرات البلاد من النفط الخام، والمنتجات النفطية في نوفمبر بأكثر من 300 ألف برميل يومياً، مقارنة بمتوسط شهري مايو ويونيو، مؤكدة استمرار المشاركة الكاملة لبلادها في الجهود الطوعية التي تبذلها مجموعة“أوبك +” لدعم استقرار سوق الطاقة.

وأضاف البيان أن الوزارة تلاحظ تزايد شحنات المنتجات النفطية الموجهة للسوق المحلي، بما في ذلك عمليات تكوين الاحتياطيات، وذلك في ضوء القيود المطبقة حالياً على الصادرات.

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