الإدارة الامريكية تُخصص 653 مليون دولار لتطوير 41 ميناءً بحريًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خصصت إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” 653 مليون دولار على هيئة منح لتطوير 41 ميناء بحرياً في البلاد، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على أعمال الشحن.
وأعلنت وزارة النقل الأمريكية في بيان الجمعة تخصيص هذه المنح ضمن إطار قانون الاستثمار في البنية التحتية الذي أقره الرئيس الأمريكي بالاشتراك مع كلا الحزبين في عام 2021.
وأوضح ممثلو إدارة الرئيس“جو بايدن” أن المشروعات التي تدعمها الحكومة سوف تسمح للموانئ الأمريكية بتلبية الطلب المتزايد على الشحن، بجانب تخفيف التكاليف التي يتحملها المستهلكون، وتحسين أمن وسلامة العاملين، وفق ما نقلته وكالة“أسوشيتد برس”.
وقال“بيت بوتيجيج” وزير النقل الأمريكي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن تحديات سلاسل الإمداد التي بدأت عام 2021 أدت إلى ارتفاع الأسعار في ظل تعافي الولايات المتحدة من الوباء، موضحاً أن الهدف من المشاريع الجديدة هو تحسين البنية التحتية للموانئ حتى تتمكن من تحمل أنواع الصدمات التي شوهدت خلال الوباء.
وتتضمن المنح التي أُعلن عنها اليوم تخصيص 43.4 مليون دولار لاستبدال مرسى بحري بمنطقة“كولد باي” في ألاسكا، وإجراء عمليات تطوير بميناء“لونج بيتش” في كاليفورنيا بتكلفة 52.6 مليون دولار، تتضمن توسعة السكك الحديدية للمساعدة في نقل البضائع، بينما يحصل ميناء“نيوارك” في نيوجيرسي على 32 مليون دولار لإعادة بناء رصيف.
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