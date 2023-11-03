الإدارة الامريكية تُخصص 653 مليون دولار لتطوير 41 ميناءً بحريًا

MENAFN - Al-Borsa News) خصصت إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” 653 مليون دولار على هيئة منح لتطوير 41 ميناء بحرياً في البلاد، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على أعمال الشحن.

وأعلنت وزارة النقل الأمريكية في بيان الجمعة تخصيص هذه المنح ضمن إطار قانون الاستثمار في البنية التحتية الذي أقره الرئيس الأمريكي بالاشتراك مع كلا الحزبين في عام 2021.

وأوضح ممثلو إدارة الرئيس“جو بايدن” أن المشروعات التي تدعمها الحكومة سوف تسمح للموانئ الأمريكية بتلبية الطلب المتزايد على الشحن، بجانب تخفيف التكاليف التي يتحملها المستهلكون، وتحسين أمن وسلامة العاملين، وفق ما نقلته وكالة“أسوشيتد برس”.

وقال“بيت بوتيجيج” وزير النقل الأمريكي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن تحديات سلاسل الإمداد التي بدأت عام 2021 أدت إلى ارتفاع الأسعار في ظل تعافي الولايات المتحدة من الوباء، موضحاً أن الهدف من المشاريع الجديدة هو تحسين البنية التحتية للموانئ حتى تتمكن من تحمل أنواع الصدمات التي شوهدت خلال الوباء.

وتتضمن المنح التي أُعلن عنها اليوم تخصيص 43.4 مليون دولار لاستبدال مرسى بحري بمنطقة“كولد باي” في ألاسكا، وإجراء عمليات تطوير بميناء“لونج بيتش” في كاليفورنيا بتكلفة 52.6 مليون دولار، تتضمن توسعة السكك الحديدية للمساعدة في نقل البضائع، بينما يحصل ميناء“نيوارك” في نيوجيرسي على 32 مليون دولار لإعادة بناء رصيف.

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