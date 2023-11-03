فورد بصدد الاستحواذ على شركة ناشئة بمجال شحن السيارات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) تعمل صانعة السيارات الأمريكية“فورد” على شراء شركة“أوتو موتيف باور – Auto Motive Power” الناشئة، والمتخصصة في تصميم تقنيات إدارة بطاريات السيارات الكهربائية، وذلك بهدف تعزيز تكنولوجيا الشحن الخاصة بها، وخفض تكلفة مركباتها.

وأكد أحد مُمثلي“فورد” في تصريح لموقع“تك كرانش” على عزم الشركة دمج“إيه إم بي” – التي تعمل أيضاً في مجال تقنيات شحن الطائرات المُسيرة، وأنظمة النقل السريع – موضحاً أن الصفقة تهدف إلى تسريع جهود شركته في تشجيع تبني صناعة السيارات الكهربائية، وتحسين تكنولوجيا الشحن الخاصة بها.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعد فترة وجيزة من إعلان“فورد” تأجيل إنفاق بقيمة 12 مليار دولار يتعلق بأعمال السيارات الكهربائية، وتعليق العمل مؤقتًا في عدد من المشاريع الكبرى، بما فيها مصنع جديد لإنتاج البطاريات في ولاية كنتاكي.

وحذر“بيل فورد” الرئيس التنفيذي للشركة في لقاء مع صحيفة“نيويورك تايمز” الشهر الماضي، من عدم استعداد سائقي السيارات لتحمل ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن الأسعار بحاجة إلى الانخفاض قبل أن تتمكن صناعة السيارات من احتضان المركبات الكهربائية بالكامل.

أرقام