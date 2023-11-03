فورد بصدد الاستحواذ على شركة ناشئة بمجال شحن السيارات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعمل صانعة السيارات الأمريكية“فورد” على شراء شركة“أوتو موتيف باور – Auto Motive Power” الناشئة، والمتخصصة في تصميم تقنيات إدارة بطاريات السيارات الكهربائية، وذلك بهدف تعزيز تكنولوجيا الشحن الخاصة بها، وخفض تكلفة مركباتها.
وأكد أحد مُمثلي“فورد” في تصريح لموقع“تك كرانش” على عزم الشركة دمج“إيه إم بي” – التي تعمل أيضاً في مجال تقنيات شحن الطائرات المُسيرة، وأنظمة النقل السريع – موضحاً أن الصفقة تهدف إلى تسريع جهود شركته في تشجيع تبني صناعة السيارات الكهربائية، وتحسين تكنولوجيا الشحن الخاصة بها.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعد فترة وجيزة من إعلان“فورد” تأجيل إنفاق بقيمة 12 مليار دولار يتعلق بأعمال السيارات الكهربائية، وتعليق العمل مؤقتًا في عدد من المشاريع الكبرى، بما فيها مصنع جديد لإنتاج البطاريات في ولاية كنتاكي.
وحذر“بيل فورد” الرئيس التنفيذي للشركة في لقاء مع صحيفة“نيويورك تايمز” الشهر الماضي، من عدم استعداد سائقي السيارات لتحمل ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن الأسعار بحاجة إلى الانخفاض قبل أن تتمكن صناعة السيارات من احتضان المركبات الكهربائية بالكامل.
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