الأسهم الأمريكية ترتفع بعد إضافة الاقتصاد وظائف بأقل من المتوقع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات آخر جلسات الأسبوع مع تراجع عوائد السندات، بعدما أضاف الاقتصاد الأكبر في العالم وظائف بأقل من المتوقع في أكتوبر مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيثبت الفائدة حتى نهاية العام.
وبذلك تواصل الأسهم في وول ستريت ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي، متجهة نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا العام.
وصعد مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.47% أو (+ 158 نقطة) عند 33997 نقطة، في تمام الساعة 04:36 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويعد مرتفعًا بنسبة 4.4% خلال الأسبوع الحالي متجهًا نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر 2022.
كما ارتفع“إس أند بي 500” بنسبة 0.62% أو (+ 26 نقطة) عند 4344 نقطة، ليعزز مكاسبه الأسبوعية إلى حوالي 4.9%، وصعد ناسداك 0.6% أو (+ 80 نقطة) إلى 13374 نقطة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم إضافة الاقتصاد الأمريكي 150 ألف وظيفة غير زراعية في أكتوبر، فضلاً عن تعديل قراءة سبتمبر بالخفض، وارتفع معدل البطالة بنسبة طفيفة عند 3.9%.
وارتفع سهم“تسلا” بنسبة 1.13% رغم تسجيل صانعة السيارات الكهربائية أقل إيرادات في الصين منذ منتصف عام 2022.
أرقام
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