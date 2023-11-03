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الأسهم الأمريكية ترتفع بعد إضافة الاقتصاد وظائف بأقل من المتوقع

11/3/2023 2:27:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات آخر جلسات الأسبوع مع تراجع عوائد السندات، بعدما أضاف الاقتصاد الأكبر في العالم وظائف بأقل من المتوقع في أكتوبر مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيثبت الفائدة حتى نهاية العام.

وبذلك تواصل الأسهم في وول ستريت ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي، متجهة نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا العام.

وصعد مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.47% أو (+ 158 نقطة) عند 33997 نقطة، في تمام الساعة 04:36 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويعد مرتفعًا بنسبة 4.4% خلال الأسبوع الحالي متجهًا نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر 2022.

كما ارتفع“إس أند بي 500” بنسبة 0.62% أو (+ 26 نقطة) عند 4344 نقطة، ليعزز مكاسبه الأسبوعية إلى حوالي 4.9%، وصعد ناسداك 0.6% أو (+ 80 نقطة) إلى 13374 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم إضافة الاقتصاد الأمريكي 150 ألف وظيفة غير زراعية في أكتوبر، فضلاً عن تعديل قراءة سبتمبر بالخفض، وارتفع معدل البطالة بنسبة طفيفة عند 3.9%.

وارتفع سهم“تسلا” بنسبة 1.13% رغم تسجيل صانعة السيارات الكهربائية أقل إيرادات في الصين منذ منتصف عام 2022.

أرقام

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