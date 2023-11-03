وزير الزراعة: توجيهات بصياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء

MENAFN - Al-Borsa News) قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن التنمية التي شهدتها سيناء في السنوات العشر الأخيرة لم تشهدها من قبل، مشيرًا إلى أن مشروعات الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات والإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية، بما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية.

وأضاف القصير، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء؛ مع أهمية دعم المجتمع السيناوي، وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء، والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.

وأشار القصير إلى زيادة حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور، خاصة في مجال البنية الأساسية التى كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية، مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة، والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.

كما لفت إلى المشروعات المرتبطة بالزراعة مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 700 ألف فدان، الذى يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى، أيضا مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال إنشاء 17 تجمعا زراعيا متكاملا منها 11 تجمعا بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة، بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها.

وأوضح القصير أن ملف الثروة السمكية شهد أيضا طفرة كبيرة في سيناء منها تطوير بحيرة البردويل لزيادة طاقتها الإنتاجية، وكذلك تطوير ميناء الصيد في طور سيناء وإنشاء مصنع الثلج لحفظ الاسماك، مؤكدا أنه بلغ حجم إنفاق الدولة على التنمية في سيناء أكثر من 600 مليار جنيها، وأنه لأول مرة يتم توزيع وتحرير عقود مؤمنة على المنتفعين من أهالي سيناء في رابعة وبئر العبد وشرق البحيرات وشرق السويس وسهل الطينة وجنوب القنطرة.