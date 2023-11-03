مفتي مصر: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حرب إبادة شاملة ضد الشعب الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أدان مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدخل مجمع الشفاء الطبي وقافلة مركبات الإسعاف المتجهة لمعبر رفح والنازحين في شارع الرشيد والأحياء السكنية في مختلف أنحاء قطاع غزة، ما أدى إلى وقع مئات الشهداء والجرحى.

وأكد المفتي علام في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي أصيب بالسعار ويتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، وينفذ حرب إبادة شاملة ضد الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

واستنكر علام تكثيف الاحتلال الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني، ما يسفر عن وقوع مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح، واصفا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".

وقال، إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي.

ودعا مفتي مصر، عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.



