التعاون الإسلامي: نواصل مساعي وقف حرب الإبادة التي ترتكب في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN/قال المندوب الدائم لجمهورية موريتانيا في الأمم المتحدة، رئيس المجموعة الإسلامية في نيويورك، سيدي ولد محمد لغظف، إن سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي اجتمعوا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في الوضع الصعب الذي يمر به.

وشدد في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بحضور عدد من سفراء المنظمة، على ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة الأخير الذي تم التصويت لصالحه في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والداعي إلى وقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة ووقف مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.

وقال: بعد فشل مجلس الأمن في تبني قرار بوقف إطلاق النار، قدمنا مشروع قرار للجمعية العامة، وتم اعتماده بعد أن صوتت 120 دولة لصالحه، بما يشكل دليلاً على أن المجموعة الدولية عبرت عن دعمها لهذا التوجه.

وأكد

لغظف أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل ارتقاء نحو 9200 شهيد من بينهم 70% من النساء والأطفال، بما يحتم أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في وقف العدوان.

وأشار إلى أن منظمة التعاون الأسلامي قامت بالعديد من الخطوات لوقف جرائم الحرب وحرب الإبادة التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، من بينها الاجتماع برئيس مجلس الأمن، وترتيب لقاء خلال أيام مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدوره، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن ممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي المكونة من 57 عضوا، اجتمعوا بالأمس في الأمم المتحدة للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب.

وأشار منصور إلى أن الاجتماع شهد مطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة، الذي اتخذ في الدورة العاشرة الطارئة، والداعي إلى وقف العدوان على غزة بشكل فوري لإنقاذ حياة الأطفال والأبرياء والمدنيين، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وبحد أدنى

يصل إلى 100 شاحنة يوميا، والتصدي لجريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية بالتهجير القسري, حيث أن هناك مليون ونصف المليون من النازحين داخل غزة.

وأكد وجود إجماع على رفض سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تهجير المواطنين من قطاع غزة، وعدم السماح بحدوث نكبة ثانية.

من جهته، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر محمد السني، الذي تسلمت بلاده مطلع الشهر الجاري رئاسة المجموعة العربية في المنظمة الدولية، إن التصويت الواسع الذي حصل الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعبّر بشكل واضح عن رغبة دولية بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وعدم السماح بترحيل أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأضاف: "إذا كان هناك من سؤال يجب أن يكون حول صمت بعض البلدان وإزدواجية المعايير حيال الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة، والتي قامت من خلالها إسرائيل بقتل أكثر من 9000 فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، فلماذا وقف العالم بأسره عندما كان الأمر يتعلق بأوكرانيا؟".

وأكد السني ضرورة إنقاذ حياة الفلسطينيين ومنع استهداف مخيمات اللاجئين والمستشفيات في قطاع غزة تحت شعار "الدفاع عن النفس"، بما يؤدي إلى حرمان 2 مليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود في شكل من أشكال جرائم الحرب.

وشدد على أن "عملية تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته أمر غير مقبول، فكلنا بشر وحياتنا مهمة"، متساءلا عن دور الناشطين في مجال حقوق الإنسان مما يحدث بحق النساء والأطفال في غزة.

وتابع: "سمعنا بعض الرسائل عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، ولكن في المقام الأول يحب أن توقف عمليات القتل ووقف إطلاق النار ومنع قتل المزيد من الأشخاص".

وأكد أن الرواية التي يريد البعض الترويج لها بأن الأزمة بدأت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ خاطئة، فالصراع يمتد لنحو 75 عاما

عندما بدأ الاحتلال، وبالتالي يتوجب وضع الأمور في سياقها ومعالجة المشكلة من جذورها، وإلا سيبقى الوضع كما هو عليه وسيفقد العديد من الناس حياتهم.

وأشار مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إلى أن المجموعتين الإسلامية والعربية ستبقيان في حالة اجتماع على المستويات كافة، وبضمنها الأمانة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات ذات الصلة، من أجل التركيز على القضايا الثلاث التي تبناها قرار الجمعية العامة الأخير، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار.



