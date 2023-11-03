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شهداء وجرحى في قصف منزل شرق خان يونس واستشهاد طفل في مخيم البريج

11/3/2023 2:24:56 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، كما استشهد طفل جراء قصف مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال استهدف منزلا يعود لعائلة أبو عمر بالقرب من المركز الثقافي في بلدة بني سهيلا، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

كما أفاد باستشهاد طفل جراء قصف مدفعية الاحتلال على مخيم البريج.

وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قد كثفت من قصفها لمناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ومخيم البريج وسط القطاع
في الساعات الأخيرة.


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