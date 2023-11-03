إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب شاب بالرصاص العشرات بحالات اختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وقال مراسلنا، إن المواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند مدخل مخيم الفوار، والتي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي باليد، نقل على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، جرى علاجهم ميدانيا.

وجرى في وقت سابق تشييع جثماني الشهيدين محمد سعيد العزة، ووديع يحيى النجار، اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم فجر اليوم.



