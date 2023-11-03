إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب شاب بالرصاص العشرات بحالات اختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.
وقال مراسلنا، إن المواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند مدخل مخيم الفوار، والتي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي باليد، نقل على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، جرى علاجهم ميدانيا.
وجرى في وقت سابق تشييع جثماني الشهيدين محمد سعيد العزة، ووديع يحيى النجار، اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم فجر اليوم.
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