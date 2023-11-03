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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وحارة نسبيا

11/3/2023 2:24:55 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى صاف وحارا نسبيا نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً الى صاف بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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