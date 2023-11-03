حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وحارة نسبيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى صاف وحارا نسبيا نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً الى صاف بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
كما يكون الجو يوم غد السبت صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الإثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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