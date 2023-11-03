البرازيل ترسل طنين من المواد الغذائية إلى غزة

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – ستتبرع البرازيل بشحنة من الأرز ومشتقات الذرة والحليب المجفف للمتضررين من النزاع بين اسرائيل وحماس المتواجدين في قطاع غزة. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وزارة الخارجية البرازيلية يوم الاثنين 30 تشرين الأول/أكتوبر، سيتم ارسال طنين من المواد الغذائية. الصورة أعلاه لشاحنة تدخل محملة بالتبرعات الدولية عبر الحدود المصرية.
وتفيد الوزارة بأن التبرعات هي تبرعات من الحكومة والمجتمع المدني، أما المواد الغذائية فهي مقدمة من حركة العمال عديمي الأراضي في البرازيل (MST). حيث سيتم إرسال هذه المساعدات على متن طائرة القوات الجوية البرازيلية (FAB) حيث ستنطلق إلى مِصر هذا الاثنين.
وقد كانت الجمعية العام للأمم المتحدة قد صادقت يوم الجمعة 27 تشرين الأول/أكتوبر على قرار حول هذا النزاع وذلك خلال جلستها الـ 10 الطارئة الخاصة بطلب من المجموعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي. ويركز القرار بشكل رئيسي على المساعدة الانسانية ويطالب“بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومستمرة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”
وتمت المصادقة على هذا القرار بموجب 120 صوتاً لصالحه و14 ضده و امتناع 45. وكانت البرازيل قد صوتت لصالح القرار والذي يحتوي على العديد من مواد المشروع الذي طرحته الدبلوماسية البرازيلية في مجلس الامن التابع للأمم المتحدة والذي لم يتم اقراره بسبب الفيتو الامريكي.
وقد جرى الاجتماع الطارىء مساء الاثنين بحضور وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا. ويعتبر هذا الاجتماع محاولة جديدة لتحديد الاجراءات اللازمة لضمان وصلول المساعدات الانسانية إلى سكان غزة وحماية المدنيين. وتستمر البرازيل برئاستها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى يوم الثلاثاء 31 تشرين الاول/أكتوبر.
وقامت الحكومة البرازيلية بإعادة العديد من البرازيليين المتواجدين في اسرائيل إلى الوطن من خلال ارسالها لرحلات جوية، علماً بأن هناك المزيد من المواطنين البرازيليين المتواجدين في قطاع غزة ينتظرون مخرجاً عبر الحدود مع مصر. ويتلقى البرازيليون مساعدة من البعثة الدبلوماسية البرازيلية للحصول على إمدادات.
©Mohammed Assad/AFP
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