البرازيل ترسل طنين من المواد الغذائية إلى غزة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – ستتبرع البرازيل بشحنة من الأرز ومشتقات الذرة والحليب المجفف للمتضررين من النزاع بين اسرائيل وحماس المتواجدين في قطاع غزة. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وزارة الخارجية البرازيلية يوم الاثنين 30 تشرين الأول/أكتوبر، سيتم ارسال طنين من المواد الغذائية. الصورة أعلاه لشاحنة تدخل محملة بالتبرعات الدولية عبر الحدود المصرية.

وتفيد الوزارة بأن التبرعات هي تبرعات من الحكومة والمجتمع المدني، أما المواد الغذائية فهي مقدمة من حركة العمال عديمي الأراضي في البرازيل (MST). حيث سيتم إرسال هذه المساعدات على متن طائرة القوات الجوية البرازيلية (FAB) حيث ستنطلق إلى مِصر هذا الاثنين.

وقد كانت الجمعية العام للأمم المتحدة قد صادقت يوم الجمعة 27 تشرين الأول/أكتوبر على قرار حول هذا النزاع وذلك خلال جلستها الـ 10 الطارئة الخاصة بطلب من المجموعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي. ويركز القرار بشكل رئيسي على المساعدة الانسانية ويطالب“بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومستمرة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”

وتمت المصادقة على هذا القرار بموجب 120 صوتاً لصالحه و14 ضده و امتناع 45. وكانت البرازيل قد صوتت لصالح القرار والذي يحتوي على العديد من مواد المشروع الذي طرحته الدبلوماسية البرازيلية في مجلس الامن التابع للأمم المتحدة والذي لم يتم اقراره بسبب الفيتو الامريكي.

وقد جرى الاجتماع الطارىء مساء الاثنين بحضور وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا. ويعتبر هذا الاجتماع محاولة جديدة لتحديد الاجراءات اللازمة لضمان وصلول المساعدات الانسانية إلى سكان غزة وحماية المدنيين. وتستمر البرازيل برئاستها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى يوم الثلاثاء 31 تشرين الاول/أكتوبر.

وقامت الحكومة البرازيلية بإعادة العديد من البرازيليين المتواجدين في اسرائيل إلى الوطن من خلال ارسالها لرحلات جوية، علماً بأن هناك المزيد من المواطنين البرازيليين المتواجدين في قطاع غزة ينتظرون مخرجاً عبر الحدود مع مصر. ويتلقى البرازيليون مساعدة من البعثة الدبلوماسية البرازيلية للحصول على إمدادات.

©Mohammed Assad/AFP