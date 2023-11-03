البرازيل صديقةٌ للمسلمين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

*بقلم ميريان أغيري

لا جدال حول أنَّ التعدد الثقافي هو أحد السمات البارزة للبرازيل. فمنذ تدفق المهاجرين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وحتى الهجرات الأحدث، استضافت البلاد بترحيب و باستمرار الشعوب الأجنبية التي حلّت في أراضيها.

لقد تم تشكيل الشعب البرازيلي على مر الزمن استنادًا إلى حكمة الشعوب الأصلية المحلية، بالإضافة إلى المعرفة والتقاليد القادمة من الخارج، والنتيجة هي تَشَكُّل مجتمعٍ يُبدي نوعًا من السُّهولة في التعامل مع المهاجرين. ليس هذا فحسب، بل إنَّ هذا التنوع الثقافي قد ترك للبلاد إرثًا غنيًا من الموسيقى والرقص والنحت والطهي والعمارة والديانة، بما في ذلك الإسلامية.

هناك مصادر تشير إلى وجود زوار مسلمين في الفترة التي كانت فيها البرازيل مُستعمرة، ولكن الإسلام لم يصل فعليًا إلى البرازيل إلا في نهاية القرن الثامن عشر، كديانةٍ للعبيد القادمين من مناطق إفريقيا التي تعتنق الإسلام. وفي وقتٍ لاحق، قدم العديد من العرب وغير العرب في موجات هجرة جديدة ممّن يعتنقون ويؤمنون بالإسلام؛ الديانة التي بدأت تنمو في البرازيل المعاصرة.

إذا أمعنّا النّظر في البرازيل، فإنَّ ولاية ساو باولو تبرز كأغنى ولاية في الاتحاد، وقد فتحت بدورها العديد من الفرص للمهاجرين؛ لبدء حياتهم من جديد، مستندين إلى قيم العمل والتعايش السلمي. وجعَلَهم هذا شركاءً في بناء بلدٍ لا يزال في مقتبل عمره ومليءٌ بالفرص. لكن و بالرّغم من ذلك، كان هناك فجوة في هذا المجتمع المتعدد الثقافات بالنسبة للمسلمين الذين يقطنون في ساو باولو أو يقومون بزيارتها. إذ كيف يمكن للشخص المسلم المتواجد في ساو باولو معرفة أين يتناول الطعام، أين يتسوق، وكيف يمكنه التمتع بالترفيه والمشاركة في الأنشطة الثقافية في المدينة دون انتهاك مبادئ الإسلام؟ كيف وأين يمكنه العثور على مكان إقامة حلال؟ أو حتّى أين يمكنه العثور على مسجد لأداء صلواته؟ إلّا أنّ ساو باولو استطاعت لاحقاً ملء هذه الفجوة و أخذت خطواتٍ عمليَّة جعلتها فيما بعد ولايةً“صديقة للمسلمين أو كما يقال بالانجليزية (Muslim friendly). إذ قامت الولاية الواقعة في بلد غير إسلامي بالاكتراث لراحة كل مسافر مسلم. وتم إصدار دليل السياحة الحلال، الذي تم تطويره ونشره بواسطة حكومة ولاية ساو باولو، ضمن إطار مفهوم الحلال في الفئة C. وهو إجراءٌ يشجِّع على تقديم خدمات مخصَّصة للمسافرين المسلمين. و من خلال هذا التّقدم، نعتقد أنه يمكن للبرازيل أن تتبنى سياحة أكثر شمولًا بسرعة أكبر، وذلك استنادًا إلى تجربة ساو باولو.

في هذا السّياق وأمام هذه الفرص التي تفتَّحت في قطاع السياحة، تكرِّس وكالة ليلى للسفر Laila Travel ) نفسها لتقديم خدمات مخصَّصة باللغات البرتغالية والإسبانية والإنجليزية، ليس فقط في ساو باولو ولكن أيضًا في جميع أنحاء البرازيل وفي الخارج، حتى يشعر المسافر المسلم بالاستقبال الحسن و يكون قادرًا تلبية احتياجاته، ولكي تكون كلُّ رحلةٍ تجربةً إيجابيةً له. لأولئك الذين يرغبون في الحصول على خدمات السفر الموجودة في هذا المقال، تضع وكالة ليلى قنوات الاتصال الخاصة بها تحت تصرُّفهم.

*ميريان أغيري: محترفة في مجال التسويق، حاصلة على درجة الماجستير في تاريخ الفن، مديرة ومدرِّسة للغة الإسبانية للبرازيليين والأجانب في“Español a Full”، إضافةً لكونها كاتبة مقالات في وكالة ليلى للسفر (Laila Travel).

ترجمته من البرتغاليّة: يارا عثمان





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