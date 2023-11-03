مصر ترفع أسعار الوقود وتستثني الغاز الطبيعي والسولار

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – قررت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه اعتبارا مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، باستثناء الغاز الطبيعي والسولار والمازوت للمرة الثانية خلال العام الحالي.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات (حوالي 0.32 دولار أميركي) من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.50جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه.

ورفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل، ووجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وتعقد لجنة التسعير اجتماعا كل ثلاثة شهور لمراجعة أسعار الوقود وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها، وتعتمد اللجنة في قرارها مستوى أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف النقل، والتشغيل، والإنتاج.

وقررت اللجنة في مايو الماضي زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، بينما ثبتت وقتها أسعار البنزين بأنواعه وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية، والذي كان وقتها يبلغ 6000 جنيه للطن، خاصة انه تم زيادة أسعار البنزين بأنواعه في مارس الماضي.

وكان مسؤولون في صندوق النقد الدولي كشفوا مطلع العام الحالي عن زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه مقارنة مع 60 مليارا في 2021-2022.

وأشار مسؤولو الصندوق إلى التزام البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود تنفيذا كاملا، مع تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر ضعفا.

وشهدت أسعار النفط العالمية تحركات حادة ومفاجئة عقب الأزمة الأوكرانية، فضلا عن الارتفاع الناتج في السوق المحلية عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث يتراوح سعر برميل الخام في الأسواق العالمية حاليا بين 80-100 دولار، وكان مقدرًا له في الموازنة العامة لسنة 2022-2023 عند 80 دولارا مقابل 61 دولارا في الموازنة السابقة.

وبلغت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية 6.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2022.

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لمدة يوم واحد

في سياق آخر قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا مساء أمس الخميس 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

شهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات ارتفاع الأسعار العالمية للسلع وخاصة الطاقة، مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية، وجاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.









KHALED DESOUKI \ AFP Central Bank of Egypt