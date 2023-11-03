إدانة مؤسس FTX بالاحتيال لسرقة 10 مليارات دولار

MENAFN - Al-Anbaa) الصعود والهبوط المذهل لمؤسس شركة FTX "إف تي إكس" سام بانكمان فريد في صناعة العملات المشفرة – وهي رحلة تضمنت شهادته أمام الكونغرس، وإعلان في مباراة السوبر بول وأحلام الترشح للرئاسة في المستقبل – وصلت إلى الحضيض يوم الخميس عندما أدانته هيئة المحلفين في نيويورك بالاحتيال لسرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من أموال العملاء والمستثمرين.

بعد المحاكمة التي استمرت لمدة شهر، رفض المحلفون ادعاء بانكمان فريد أثناء شهادته في محكمة مانهاتن الفيدرالية بأنه لم يرتكب أي احتيال أو كان ينوي خداع العملاء قبل انهيار إف تي إكس، التي كانت ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، إلى الإفلاس قبل عام.

أمرت القاضية لويس أ. كابلان بانكمان فريد بالوقوف ومواجهة هيئة المحلفين قبل أن ترد رئيسة هيئة المحلفين بأنه "مذنب" 7 مرات في تهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت، وتهمتين بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت، وثلاث تهم مؤامرة أخرى، والتي تنطوي على عقوبات متراكمة محتملة تصل إلى 110 سنوات في السجن. من المرجح أن يواجه بانكمان فرايد أقل بكثير من الحد الأقصى عند النطق بالحكم المقرر في 28 مارس/ أذار.

أثناء قراءة الحكم، بدا بانكمان فريد مذهولاً، وبدا وجهه متحجراً، ويداه متشابكتان أمامه، بينما ظل محاموه جالسين بجانبه. عندما جلس، نظر إلى الأسفل لعدة دقائق.

قرأ محاميه، مارك كوهين، في وقت لاحق بيانا خارج المحكمة ليقول إنهم "يحترمون قرار هيئة المحلفين". ولكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة".

قال كوهين إن بانكمان فريد يؤكد براءته وسيواصل محاربة التهم الموجهة إليه بقوة.

وقف المدعي العام الأميركي داميان ويليامز، الذي جلس في الصف الأمامي من قسم المتفرجين أثناء النطق بالحكم، أمام الكاميرات خارج قاعة المحكمة وقال إن بانكمان فريد "ارتكب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأميركي، وهو مخطط بمليارات الدولارات مصمم لجعله ملك العملات المشفرة".