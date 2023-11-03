أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم تتوقع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قرب 5.5% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > يتوقع“جين بويفين” مدير“بلاك روك إنفسمنت إنستيتيوت” تراوح عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 5.5% خلال الخمس سنوات المقبلة، مع مواجهة المستثمرين للضغوط التضخمية.

وأوضح المسؤول لدى أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم أن الأسواق تتجه نحو تكاليف اقتراض أعلى كثيرًا على المدى الطويل، وهذا نتيجة لشيخوخة السكان والجغرافيا السياسية المنقسمة والتكاليف المرتبطة بتحول الطاقة.

وتابع المحافظ السابق للمركزي الكندي حديثه قائلاً: نعتقد أن قرب العائدات طويلة الأجل من 5.5% في الولايات المتحدة هو مستوى يبدو متسقًا مع الاقتصاد الكلي في السنوات الخمس المقبلة، كما يتوافق أيضًا مع التعويض عن المخاطر التي يجب أن يطلبها المستثمرون للاستثمار في السندات طويلة الأجل.

كما يتوقع“بويفين” وصول التضخم في الولايات المتحدة قرب مستوى 3% على مدى العامين المقبلين.

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