أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم تتوقع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قرب 5.5% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
يتوقع“جين بويفين” مدير“بلاك روك إنفسمنت إنستيتيوت” تراوح عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 5.5% خلال الخمس سنوات المقبلة، مع مواجهة المستثمرين للضغوط التضخمية.
وأوضح المسؤول لدى أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم أن الأسواق تتجه نحو تكاليف اقتراض أعلى كثيرًا على المدى الطويل، وهذا نتيجة لشيخوخة السكان والجغرافيا السياسية المنقسمة والتكاليف المرتبطة بتحول الطاقة.
وتابع المحافظ السابق للمركزي الكندي حديثه قائلاً: نعتقد أن قرب العائدات طويلة الأجل من 5.5% في الولايات المتحدة هو مستوى يبدو متسقًا مع الاقتصاد الكلي في السنوات الخمس المقبلة، كما يتوافق أيضًا مع التعويض عن المخاطر التي يجب أن يطلبها المستثمرون للاستثمار في السندات طويلة الأجل.
كما يتوقع“بويفين” وصول التضخم في الولايات المتحدة قرب مستوى 3% على مدى العامين المقبلين.
أرقام
MENAFN03112023000202011048ID1107368556
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.