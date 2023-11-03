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انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي - جريدة البورصة

11/3/2023 2:13:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبية، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي في البلاد تراجع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي على خلفية قوة الدولار الأمريكي وإجراءات استقرار السوق.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 87ر412 مليار دولار بنهاية أكتوبر بانخفاض قدره 24ر1 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي.

وقال البنك المركزي إن صعود الدولار في الشهر الماضي أدى إلى انخفاض القيمة المحولة للحيازات المقومة بالعملات الأخرى، وأضاف أن البنك المركزي اتخذ تدابير لتحقيق الاستقرار في سوق العملات.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وسبائك الذهب.

وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، 98ر369 مليار دولار في نهاية أكتوبر، بانخفاض قدره 6ر2 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه. وأظهرت البيانات أنها تمثل 6ر89% من إجمالي الاحتياطي الأجنبي.

وبلغت قيمة الودائع 87ر18 مليار دولار في نهاية أكتوبر، بزيادة 47ر1 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه.

وقال بنك كوريا إن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع في العالم من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية سبتمبر الماضي.

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