بيل جروس ينصح بالاستثمار في البنوك الإقليمية الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
نشر الملياردير الأمريكي“بيل جروس” تغريدة الخميس، أشار فيها إلى أن خطر الاستثمار في البنوك الأمريكية الإقليمية قد انتهى، موضحًا أن توقعات عوائد السندات ما زالت تكتنفها حالة من عدم اليقين.
وأوضح“جروس”، أنه يشتري أسهم كل من البنوك التالية،“ترويست فاينانشال Truist Financial” (TFC) و”سيتيزنز فاينانشال Citizens Financial (CFG)” و”كي كورب KeyCorp (KEY)” و”فيرست هورايزون First Horizon (FHN)”، الأمر الذي جعلها تنهي تداولات اليوم مرتفعة بنسبة 5.2% و7.45% و8.3% و6% على التوالي.
وتوقع مؤسس شركة“بيمكو” لإدارة الأصول، أن يتحول منحنى العائد ليكون إيجابيًا خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يجعل السندات الأمريكية لأجل عامين أكثر جاذبية من نظيرتها لأجل 10 سنوات.
وفي وقت سابق، تعرضت البنوك الإقليمية لضغوط من عمليات البيع الحادة في سندات الخزانة، الأمر الذي دفع العائدات إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً وقلص الطلب على القروض العقارية وغيرها من أشكال الائتمان الاستهلاكي.
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