بيل جروس ينصح بالاستثمار في البنوك الإقليمية الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > نشر الملياردير الأمريكي“بيل جروس” تغريدة الخميس، أشار فيها إلى أن خطر الاستثمار في البنوك الأمريكية الإقليمية قد انتهى، موضحًا أن توقعات عوائد السندات ما زالت تكتنفها حالة من عدم اليقين.

وأوضح“جروس”، أنه يشتري أسهم كل من البنوك التالية،“ترويست فاينانشال Truist Financial” (TFC) و”سيتيزنز فاينانشال Citizens Financial (CFG)” و”كي كورب KeyCorp (KEY)” و”فيرست هورايزون First Horizon (FHN)”، الأمر الذي جعلها تنهي تداولات اليوم مرتفعة بنسبة 5.2% و7.45% و8.3% و6% على التوالي.

وتوقع مؤسس شركة“بيمكو” لإدارة الأصول، أن يتحول منحنى العائد ليكون إيجابيًا خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يجعل السندات الأمريكية لأجل عامين أكثر جاذبية من نظيرتها لأجل 10 سنوات.

وفي وقت سابق، تعرضت البنوك الإقليمية لضغوط من عمليات البيع الحادة في سندات الخزانة، الأمر الذي دفع العائدات إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً وقلص الطلب على القروض العقارية وغيرها من أشكال الائتمان الاستهلاكي.

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