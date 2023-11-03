السلطات السويسرية تناقش مع البنوك اتخاذ تدابير لمنع عمليات السحب المفرطة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > تُناقش السلطات السويسرية مع عدد من المُقرضين من بينهم مصرف“يو بي إس”، اتخاذ تدابير جديدة للحد من عمليات السحب المفرط للأرصدة كما حدث في أزمة انهيار“كريدي سويس” مطلع العام الجاري، الأمر الذي أدى لتدخل المنظمين لإنقاذه لمنع حدوث أزمة مالية على نطاق أوسع.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة“رويترز” إن التدابير التي تجري مناقشتها خيار توزيع جزء أكبر من عمليات سحب الودائع على فترات زمنية أطول، بالإضافة إلى خيار فرض رسوم على عمليات السحب كأحد البدائل التجارية، ومكافأة العملاء الذين يحتفظون بمدخراتهم لفترة أطول بأسعار فائدة أعلى.

وأضافت المصادر أن هذه المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن البنك الوطني السويسري يشارك في المناقشات مع المُقرضين جنباً إلى جنب مع وزارة المالية.

وأوضح ممثل عن وزارة المالية في تصريح للوكالة أن مراجعة مسألة عمليات السحب المفرطة تعد جزءًا من تقييم شامل للإطار التنظيمي للمؤسسات الأكبر من أن يُسمح لها بالإفلاس في سويسرا، مضيفاً أنه من المقرر إصدار الحكومة تقريراً حول المسألة في فصل الربيع القادم.

وقال البنك الوطني السويسري إن مراجعة قواعد المصارف الأكبر من أن تفشل، والتي تُركز على ما يسمى بالبنوك ذات الأهمية النظامية، مستمرة، بينما رفض الإفصاح عن تفاصيل النقاشات الجارية.

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