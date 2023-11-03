Friday, 03 November 2023 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السلطات السويسرية تناقش مع البنوك اتخاذ تدابير لمنع عمليات السحب المفرطة - جريدة البورصة

11/3/2023 2:13:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > تُناقش السلطات السويسرية مع عدد من المُقرضين من بينهم مصرف“يو بي إس”، اتخاذ تدابير جديدة للحد من عمليات السحب المفرط للأرصدة كما حدث في أزمة انهيار“كريدي سويس” مطلع العام الجاري، الأمر الذي أدى لتدخل المنظمين لإنقاذه لمنع حدوث أزمة مالية على نطاق أوسع.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة“رويترز” إن التدابير التي تجري مناقشتها خيار توزيع جزء أكبر من عمليات سحب الودائع على فترات زمنية أطول، بالإضافة إلى خيار فرض رسوم على عمليات السحب كأحد البدائل التجارية، ومكافأة العملاء الذين يحتفظون بمدخراتهم لفترة أطول بأسعار فائدة أعلى.

وأضافت المصادر أن هذه المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن البنك الوطني السويسري يشارك في المناقشات مع المُقرضين جنباً إلى جنب مع وزارة المالية.

وأوضح ممثل عن وزارة المالية في تصريح للوكالة أن مراجعة مسألة عمليات السحب المفرطة تعد جزءًا من تقييم شامل للإطار التنظيمي للمؤسسات الأكبر من أن يُسمح لها بالإفلاس في سويسرا، مضيفاً أنه من المقرر إصدار الحكومة تقريراً حول المسألة في فصل الربيع القادم.

وقال البنك الوطني السويسري إن مراجعة قواعد المصارف الأكبر من أن تفشل، والتي تُركز على ما يسمى بالبنوك ذات الأهمية النظامية، مستمرة، بينما رفض الإفصاح عن تفاصيل النقاشات الجارية.

أرقام

MENAFN03112023000202011048ID1107368553

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث