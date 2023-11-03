المركزي الصيني يضخ سيولة بقيمة 43 مليار يوان في النظام المصرفي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
أجرى بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني)، اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 43 مليار يوان (حوالي 99ر59 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 8ر1%.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وفي عمليات إعادة الشراء العكسية، يشتري البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.
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