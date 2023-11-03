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المركزي الصيني يضخ سيولة بقيمة 43 مليار يوان في النظام المصرفي - جريدة البورصة

11/3/2023 2:13:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > أجرى بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني)، اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 43 مليار يوان (حوالي 99ر59 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 8ر1%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وفي عمليات إعادة الشراء العكسية، يشتري البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

أرقام

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