تراجع عائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
تراجعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، متأثرة ببيانات سوق العمل التي أظهرت تباطؤ نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.
وأوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل إضافة الاقتصاد الأمريكي 150 ألف وظيفة غير زراعية في أكتوبر، مقابل توقعات الأسواق بإضافة 170 ألف وظيفة، في حين ارتفع معدل البطالة قليلاً إلى 3.9%، مقارنة بتوقعات استقراره عند 3.8%.
وتراجع عائد السندات العشرية الأمريكية بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.519%، في تمام الساعة 04:54 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس والعشرين من سبتمبر.
وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً بمقدار 12.1 نقطة أساس إلى 4.701%، كما انخفضت عوائد نظيرتها لأجل عامين بمقدار 11.6 نقطة أساس إلى 4.859%.
أرقام
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