تراجع عائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > تراجعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، متأثرة ببيانات سوق العمل التي أظهرت تباطؤ نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وأوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل إضافة الاقتصاد الأمريكي 150 ألف وظيفة غير زراعية في أكتوبر، مقابل توقعات الأسواق بإضافة 170 ألف وظيفة، في حين ارتفع معدل البطالة قليلاً إلى 3.9%، مقارنة بتوقعات استقراره عند 3.8%.

وتراجع عائد السندات العشرية الأمريكية بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.519%، في تمام الساعة 04:54 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس والعشرين من سبتمبر.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً بمقدار 12.1 نقطة أساس إلى 4.701%، كما انخفضت عوائد نظيرتها لأجل عامين بمقدار 11.6 نقطة أساس إلى 4.859%.

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