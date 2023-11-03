خبراء يتوقعون تضاعف إنتاج أبل في الهند على حساب الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى خبراء، أن قاعدة إنتاج“أيفون” في الهند ستتسع خلال السنوات المقبلة إذا استمرت الزيادة في الإنتاج بسلاسة، بينما قد يتقلص إنتاج التايوانية“فوكسكون تكنولوجي – Foxconn Technology” من جوالات“أبل” في الصين بشكل كبير.
وتوقع“كو مينج تشي”، أحد مؤسسي“تي إف إنترناشيونال سيكيوريتيز TF International Securities” لإدارة الاستثمار، أن ترتفع نسبة جوالات“أيفون” المصنوعة في الهند، والتي تتراوح حاليًا بين 12% و14% من الشحنات العالمية، إلى ما بين 20% و25% من الإجمالي خلال العام المقبل.
ووفقًا لصحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”، يتوقع“كو” أن يتقلص حجم إنتاج“فوكسكون” في مدينة تشنغتشو -أكبر مصنع لإنتاج“أيفون” في العالم- بنسبة تتراوح بين 35% و45% بحلول عام 2024، وقد يواجه مصنعها في مقاطعة شانشي الشمالية، انخفاضًا حادًا بنسبة تتراوح بين 75% و85%.
وبحسب مذكرة لمحلل الأوراق المالية المعروف بتقييمه الدقيق لأعمال شركة“آبل”، تعد“فوكسكون” -الموردة لـ“آبل”- مسؤولة حاليًا عما بين 75 إلى 80% من الطاقة الإنتاجية لأجهزة“أيفون” في الهند.
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