خبراء يتوقعون تضاعف إنتاج أبل في الهند على حساب الصين

MENAFN - Al-Borsa News) يرى خبراء، أن قاعدة إنتاج“أيفون” في الهند ستتسع خلال السنوات المقبلة إذا استمرت الزيادة في الإنتاج بسلاسة، بينما قد يتقلص إنتاج التايوانية“فوكسكون تكنولوجي – Foxconn Technology” من جوالات“أبل” في الصين بشكل كبير.

وتوقع“كو مينج تشي”، أحد مؤسسي“تي إف إنترناشيونال سيكيوريتيز TF International Securities” لإدارة الاستثمار، أن ترتفع نسبة جوالات“أيفون” المصنوعة في الهند، والتي تتراوح حاليًا بين 12% و14% من الشحنات العالمية، إلى ما بين 20% و25% من الإجمالي خلال العام المقبل.

ووفقًا لصحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”، يتوقع“كو” أن يتقلص حجم إنتاج“فوكسكون” في مدينة تشنغتشو -أكبر مصنع لإنتاج“أيفون” في العالم- بنسبة تتراوح بين 35% و45% بحلول عام 2024، وقد يواجه مصنعها في مقاطعة شانشي الشمالية، انخفاضًا حادًا بنسبة تتراوح بين 75% و85%.

وبحسب مذكرة لمحلل الأوراق المالية المعروف بتقييمه الدقيق لأعمال شركة“آبل”، تعد“فوكسكون” -الموردة لـ“آبل”- مسؤولة حاليًا عما بين 75 إلى 80% من الطاقة الإنتاجية لأجهزة“أيفون” في الهند.

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