أمازون تغلق متاجرها للملابس بعد عام ونصف من الافتتاح

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم“أمازون” إغلاق متاجر الملابس الخاصة بها بعد عام ونصف تقريبًا من افتتاح المتجر الأول، فيما يعد أحدث تحول في استراتيجية البيع بالتجزئة داخل الفروع، في إطار البحث عن مجالات لخفض التكاليف.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية، إنها ستغلق متجري“أمازون ستايل Amazon Style” في أوهايو، وكاليفورنيا، بحلول التاسع من نوفمبر، وكانت قد افتتحت الأخير أمام الجمهور في مايو 2022، بحسب“سي إن بي سي”.

وأضافت“كريستين كيش” المتحدثة باسم شركة التكنولوجيا الأمريكية:“بعد دراسة متأنية، قررنا إغلاق متجري التجزئة، والتركيز على تجربة تسوق الأزياء عبر الإنترنت، حيث نقدم مجموعة جديدة ذات قيمة رائعة ونقدم تكنولوجيا مبتكرة لتلبية احتياجات كل عميل”.

وقالت“كيش”، إن أمازون تعمل بشكل وثيق مع الموظفين المتأثرين بإغلاق المتجرين، وستمنحهم خيار الانتقال إلى أدوار أخرى في الشركة، وسيتم عرض مكافأة نهاية الخدمة على الموظفين الذين يختارون عدم البقاء لدى“أمازون”.

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