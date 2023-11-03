أمازون تغلق متاجرها للملابس بعد عام ونصف من الافتتاح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم“أمازون” إغلاق متاجر الملابس الخاصة بها بعد عام ونصف تقريبًا من افتتاح المتجر الأول، فيما يعد أحدث تحول في استراتيجية البيع بالتجزئة داخل الفروع، في إطار البحث عن مجالات لخفض التكاليف.
وقالت شركة التجارة الإلكترونية، إنها ستغلق متجري“أمازون ستايل Amazon Style” في أوهايو، وكاليفورنيا، بحلول التاسع من نوفمبر، وكانت قد افتتحت الأخير أمام الجمهور في مايو 2022، بحسب“سي إن بي سي”.
وأضافت“كريستين كيش” المتحدثة باسم شركة التكنولوجيا الأمريكية:“بعد دراسة متأنية، قررنا إغلاق متجري التجزئة، والتركيز على تجربة تسوق الأزياء عبر الإنترنت، حيث نقدم مجموعة جديدة ذات قيمة رائعة ونقدم تكنولوجيا مبتكرة لتلبية احتياجات كل عميل”.
وقالت“كيش”، إن أمازون تعمل بشكل وثيق مع الموظفين المتأثرين بإغلاق المتجرين، وستمنحهم خيار الانتقال إلى أدوار أخرى في الشركة، وسيتم عرض مكافأة نهاية الخدمة على الموظفين الذين يختارون عدم البقاء لدى“أمازون”.
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