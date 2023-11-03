Friday, 03 November 2023 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمازون تغلق متاجرها للملابس بعد عام ونصف من الافتتاح

11/3/2023 2:13:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم“أمازون” إغلاق متاجر الملابس الخاصة بها بعد عام ونصف تقريبًا من افتتاح المتجر الأول، فيما يعد أحدث تحول في استراتيجية البيع بالتجزئة داخل الفروع، في إطار البحث عن مجالات لخفض التكاليف.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية، إنها ستغلق متجري“أمازون ستايل Amazon Style” في أوهايو، وكاليفورنيا، بحلول التاسع من نوفمبر، وكانت قد افتتحت الأخير أمام الجمهور في مايو 2022، بحسب“سي إن بي سي”.

وأضافت“كريستين كيش” المتحدثة باسم شركة التكنولوجيا الأمريكية:“بعد دراسة متأنية، قررنا إغلاق متجري التجزئة، والتركيز على تجربة تسوق الأزياء عبر الإنترنت، حيث نقدم مجموعة جديدة ذات قيمة رائعة ونقدم تكنولوجيا مبتكرة لتلبية احتياجات كل عميل”.

وقالت“كيش”، إن أمازون تعمل بشكل وثيق مع الموظفين المتأثرين بإغلاق المتجرين، وستمنحهم خيار الانتقال إلى أدوار أخرى في الشركة، وسيتم عرض مكافأة نهاية الخدمة على الموظفين الذين يختارون عدم البقاء لدى“أمازون”.

أرقام

MENAFN03112023000202011048ID1107368549

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث