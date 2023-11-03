أبل تمتلك 162 مليار دولار من الكاش بنهاية عامها المالي 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت“أبل” عن امتلاكها سيولة نقدية تبلغ 162.1 مليار دولار نقدًا اعتبارًا من نهاية الربع المالي الرابع للشركة (المنتهي في الثلاثين من سبتمبر).
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الشركة الخميس، فإن مستوى الكاش لدى صانعة“أيفون” انخفض من 166.5 مليار دولار في الربع المالي الثالث، لكنها تظل واحدة من أكبر الشركات امتلاكًا للنقدية في الولايات المتحدة.
وأعلنت الشركة اليوم إيرادات بقيمة 89.50 مليار دولار وربحية تبلغ 1.46 دولار للسهم الواحد في الربع المالي الرابع، مقارنة بتوقعات أشارت إلى إيرادات قدرها 89.28 مليار دولار وربحية تبلغ 1.39 دولار للسهم.
اكن إيرادات الشركة انخفضت بنسبة 3% على مدار العام المالي بأكمله، والذي انتهى للتو، فيما تراجعت مبيعات الربع الأخير من العام المالي بنسبة 1%، مع ضعف في أداء قطاع الأجهزة.
أرقام
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