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أبل تمتلك 162 مليار دولار من الكاش بنهاية عامها المالي 2023

11/3/2023 2:13:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت“أبل” عن امتلاكها سيولة نقدية تبلغ 162.1 مليار دولار نقدًا اعتبارًا من نهاية الربع المالي الرابع للشركة (المنتهي في الثلاثين من سبتمبر).

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الشركة الخميس، فإن مستوى الكاش لدى صانعة“أيفون” انخفض من 166.5 مليار دولار في الربع المالي الثالث، لكنها تظل واحدة من أكبر الشركات امتلاكًا للنقدية في الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة اليوم إيرادات بقيمة 89.50 مليار دولار وربحية تبلغ 1.46 دولار للسهم الواحد في الربع المالي الرابع، مقارنة بتوقعات أشارت إلى إيرادات قدرها 89.28 مليار دولار وربحية تبلغ 1.39 دولار للسهم.

اكن إيرادات الشركة انخفضت بنسبة 3% على مدار العام المالي بأكمله، والذي انتهى للتو، فيما تراجعت مبيعات الربع الأخير من العام المالي بنسبة 1%، مع ضعف في أداء قطاع الأجهزة.

أرقام

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