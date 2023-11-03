إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يصبح القوة الأكثر تدميرًا في التاريخ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى“إيلون ماسك” المدير التنفيذي لـ“تسلا” و”سبيس إكس” أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي في النهاية إلى حرمان الجميع من وظائفهم، وذلك بعدما حذر عدة مرات من قبل من التهديدات التي تشكلها تلك التكنولوجيا على البشرية.
وأوضح مالك منصة“إكس” -المعروفة سابقًا باسم“تويتر”- مساء الخميس في حدث أقيم في“لانكستر هاوس” قائلاً: الذكاء الاصطناعي سيكون لديه القدرة ليصبح القوة الأكثر تدميرًا في التاريخ، إذ سيصبح لدينا للمرة الأولى شيء أكثر ذكاءً من أذكى البشر.
وأضاف الملياردير خلال حديثه إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني: سنصل إلى نقطة لا تكون هناك حاجة حينها إلى وظيفة، يمكنك الحصول على وظيفة إذا كنت ترغب في تحقيق الرضا الشخصي، لكن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على فعل كل شيء.
وتابع حديثه مازحًا: لا أعرف ما إذا كان هذا سيجعل الناس يشعرون بالراحة أم سيكونون غير مرتاحين. مشيرًا إلى أن أحد التحديات المستقبلية سيكون كيف نجد المعنى في الحياة.
أرقام
MENAFN03112023000202011048ID1107368547
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.