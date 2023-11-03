إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يصبح القوة الأكثر تدميرًا في التاريخ

MENAFN - Al-Borsa News) يرى“إيلون ماسك” المدير التنفيذي لـ“تسلا” و”سبيس إكس” أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي في النهاية إلى حرمان الجميع من وظائفهم، وذلك بعدما حذر عدة مرات من قبل من التهديدات التي تشكلها تلك التكنولوجيا على البشرية.

وأوضح مالك منصة“إكس” -المعروفة سابقًا باسم“تويتر”- مساء الخميس في حدث أقيم في“لانكستر هاوس” قائلاً: الذكاء الاصطناعي سيكون لديه القدرة ليصبح القوة الأكثر تدميرًا في التاريخ، إذ سيصبح لدينا للمرة الأولى شيء أكثر ذكاءً من أذكى البشر.

وأضاف الملياردير خلال حديثه إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني: سنصل إلى نقطة لا تكون هناك حاجة حينها إلى وظيفة، يمكنك الحصول على وظيفة إذا كنت ترغب في تحقيق الرضا الشخصي، لكن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على فعل كل شيء.

وتابع حديثه مازحًا: لا أعرف ما إذا كان هذا سيجعل الناس يشعرون بالراحة أم سيكونون غير مرتاحين. مشيرًا إلى أن أحد التحديات المستقبلية سيكون كيف نجد المعنى في الحياة.

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