أفيليس السعودية تعلن استكمال الاستحواذ على محفظة تمويل الطيران التابعة لستاندرد تشارترد

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة تأجير الطائرات“أفيليس” AviLease المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمال عملية استحواذها على أعمال تأجير الطائرات التابعة لبنك“ستاندرد تشارترد” بقيمة 3.6 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان لها، إن هذه الصفقة تعزز مكانتها في قطاع تمويل الطائرات العالمي، وتساهم في تسريع توسيع نطاق أسطولها، ما يدل على قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية.

وذكرت الشركة أنه بعد هذا الاستحواذ، فإنها تمتلك وتدير حاليا أسطولا مكونا من 167 طائرة موفرة للوقود ومؤجرة إلى 46 شركة طيران حول العالم.

وأشارت إلى أنها حصلت على قرض قيمته 2.1 مليار دولار من 10 بنوك لتنفيذ الصفقة، وتضم هذه البنوك كلاً من: البنك الأهلي الكويتي، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك ميزوهو، وناتيكسيس، وبنك ستاندرد تشارترد، إلى جانب بنوك الاكتتاب الأولية وهي: بي إن بي باريبا وسيتي بنك وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط وبنك إم يو إف جي.

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، وقعت شركة تأجير الطائرات AviLease المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في أغسطس الماضي، اتفاقية للاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لبنك ستاندرد تشارترد، مقابل 3.6 مليار دولار (13.5 مليار ريال) وتشمل الاتفاقية شركة بيمبروك ومقرها دبلن.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أطلق في يونيو 2022، شركة تأجير الطائرات باسم AviLease، التي تركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات، وتعمل على توسيع عملياتها التشغيلية من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة للطائرات.

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