أفيليس السعودية تعلن استكمال الاستحواذ على محفظة تمويل الطيران التابعة لستاندرد تشارترد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة تأجير الطائرات“أفيليس” AviLease المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمال عملية استحواذها على أعمال تأجير الطائرات التابعة لبنك“ستاندرد تشارترد” بقيمة 3.6 مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان لها، إن هذه الصفقة تعزز مكانتها في قطاع تمويل الطائرات العالمي، وتساهم في تسريع توسيع نطاق أسطولها، ما يدل على قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية.
وذكرت الشركة أنه بعد هذا الاستحواذ، فإنها تمتلك وتدير حاليا أسطولا مكونا من 167 طائرة موفرة للوقود ومؤجرة إلى 46 شركة طيران حول العالم.
وأشارت إلى أنها حصلت على قرض قيمته 2.1 مليار دولار من 10 بنوك لتنفيذ الصفقة، وتضم هذه البنوك كلاً من: البنك الأهلي الكويتي، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك ميزوهو، وناتيكسيس، وبنك ستاندرد تشارترد، إلى جانب بنوك الاكتتاب الأولية وهي: بي إن بي باريبا وسيتي بنك وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط وبنك إم يو إف جي.
وحسب البيانات المتاحة على أرقام، وقعت شركة تأجير الطائرات AviLease المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في أغسطس الماضي، اتفاقية للاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لبنك ستاندرد تشارترد، مقابل 3.6 مليار دولار (13.5 مليار ريال) وتشمل الاتفاقية شركة بيمبروك ومقرها دبلن.
يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أطلق في يونيو 2022، شركة تأجير الطائرات باسم AviLease، التي تركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات، وتعمل على توسيع عملياتها التشغيلية من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة للطائرات.
أرقام
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