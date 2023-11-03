إنجاز 60% من مشروع الممشى السياحي بأبو سمبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كلف محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الجمعة، غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحي بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 60 %، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والآثار.
وتابعت نائب المحافظ – وفقا لبيان اليوم – خلال زيارتها لمدينة أبو سمبل أعمال التطوير والتجميل والرصف بدءاً من مدخل المدينة وحتى منطقة المعبد بطول 5 كلم، فضلاً عن إنشاء“كافتيريا” حضارية بشكل جمالي.
وشددت غادة أبو زيد، على الجهة المنفذة لمشروع الممشى السياحي، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو هذا المشروع الحيوي الذي يأتي ضمن الرؤية المتكاملة التي قام بوضعها المحافظ بشأن خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التي تشهدها المحافظة.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للأعمال الجارية في الممشى السياحي بمدينة أبو سمبل السياحية، شملت تركيب“الإنترولوك” مع تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات، وقاعدة الديكور للأعمدة، وكذا أحواض الزهور المضيئة، فضلاً عن برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة، وعمل الرامبات للتيسير على حركة ذوي الهمم لاستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحي.
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