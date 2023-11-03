إنجاز 60% من مشروع الممشى السياحي بأبو سمبل

MENAFN - Al-Borsa News) كلف محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الجمعة، غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحي بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 60 %، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والآثار.

وتابعت نائب المحافظ – وفقا لبيان اليوم – خلال زيارتها لمدينة أبو سمبل أعمال التطوير والتجميل والرصف بدءاً من مدخل المدينة وحتى منطقة المعبد بطول 5 كلم، فضلاً عن إنشاء“كافتيريا” حضارية بشكل جمالي.

وشددت غادة أبو زيد، على الجهة المنفذة لمشروع الممشى السياحي، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو هذا المشروع الحيوي الذي يأتي ضمن الرؤية المتكاملة التي قام بوضعها المحافظ بشأن خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التي تشهدها المحافظة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للأعمال الجارية في الممشى السياحي بمدينة أبو سمبل السياحية، شملت تركيب“الإنترولوك” مع تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات، وقاعدة الديكور للأعمدة، وكذا أحواض الزهور المضيئة، فضلاً عن برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة، وعمل الرامبات للتيسير على حركة ذوي الهمم لاستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحي.