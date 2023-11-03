وزير الإسكان يُتابع مشروعات سكن كل المصريين بالعاشر من رمضان - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تقدم الأعمال بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصرين بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، والجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، موجهاً بضرورة مواصلة المتابعة الميدانية من مسئولي المشروع بمواقع العمل، والاهتمام بالمواصفات الفنية والكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة العاشر من رمضان تم ويجري بها تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية” سكن كل المصريين” بهدف الإتاحة الدائمة للوحدات المدعومة من الدولة إلى مواطنيها، إلى جانب أن المدينة تُعد قلعة صناعية كبرى، وهو ما يجعل محور توفير العديد من الوحدات السكنية بها من أهم محاور التنمية التي تعمل وزارة الإسكان على تحقيقها، لتلبية الطلب على الوحدات ولإتاحة المسكن الملائم والميسر للمواطنين.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء منيع، الأعمال الجارية بمواقع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين نموذج” الإسكان الأخضر” بحي الزقازيق الجديدة، ومنطقة الخدمات الإقليمية، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، لدفع العمل بتلك المشروعات.

وأوضح المهندس علاء منيع، أنه جارٍ تنفيذ أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة الخدمات الإقليمية، وكذا جارٍ تنفيذ نحو 4300 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعاً للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بحي الزقازيق الجديدة .

كما تم المرور ومتابعة استكمال أعمال تنفيذ مشروع” سكن كل المصريين – محور الإسكان المتوسط” بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحات (١٠٠ -١١٠-120) مترا مربعا للوحدة، وأعمال الربط على المرافق للعمارات، وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة، بجانب المرور على استكمال الأعمال الجارية للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (٦٠٠ ألف م3 / اليوم)، والتي تخدم مدن (العاشر من رمضان – بدر – الشروق – خليج السويس – العاصمة الإدارية ).

وتفقد المهندس علاء منيع، استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ عدد ٥٢ عمارة لمحدودى الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين ضمن المرحلة الرابعة شرق حي الأندلس بمساحة ٧٥ مترًا مربعًا للوحدة نموذج غرفتين و صالة كاملة المرافق من” مياه – صرف – كهرباء – طرق – غاز طبيعي“، والأعمال الجارية بمشروع حى النرجس لـ 298 عمارة نموذج 3 غرف و صالة بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة كاملة المرافق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم متابعة استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ عدد 98 عمارة ضمن مشروع سكن كل المصريين بشرق حي الأندلس بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، موجهاً مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة .