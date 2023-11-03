سنشري فاينانشال تتعاون مع زوماتو الإمارات لتقديم تجارب سفر جذابة في موسم الكريكيت الحالي

(MENAFN
- Matrix PR)
دبي، الإمارات العربية المتحدة. 3 نوفمبر 2013: مع تزايد الإقبال العالمي على رياضة الكريكيت، تقدم سنشري فاينانشال، شركة الاستشارات المالية الرائدة في دولة الإمارات، بالتعاون مع زوماتو الإمارات فرصة حصرية لعشاق رياضة الكريكيت للفوز بمجموعة من الجوائز الجذابة، تشمل الأجهزة الإلكترونية، ورحلة خارج دولة الإمارات، وتذاكر لحضور كأس العالم، وجائزة نقدية كبرى بقيمة 25,000 درهم إماراتي مُقدمة من سنشري فاينانشال.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حماس عشاق هذه الرياضة لبطولة كأس العالم للكريكيت التي تجري حالياً، والذي يترافق مع زيادة شعبية رياضة الكريكيت على المستوى العالمي واتساع قاعدتها الجماهيرية ضمن الجاليات المتنوعة في دولة الإمارات من آسيا وبريطانيا وجنوب أفريقيا. وتستحوذ رياضة الكريكيت على نسبة 30% من متابعي الرياضة في دولة الإمارات البالغ عددهم 2.2 مليون مشجع، مما يجعل من هذه المبادرة فرصة لا تفوت لعشاق رياضة الكريكيت، وتضفي المزيد من الإثارة على الحماس المتزايد تجاه رياضة الكريكيت.
الدعوة مفتوحة لجميع المقيمين في دولة الإمارات
الجميع مدعوون للمشاركة في بطولة "سنشري فاينانشال زوماتو لكريكيت الأيدي"، والتي تتيح لمشجعي رياضة الكريكيت وعشاق الزمن الجميل استعادة ذكريات الطفولة والفوز بجوائز مذهلة. وتتسم لعبة كريكيت الأيدي، والتي تعرف أيضاً بكريكيت الأصابع بكونها بسيطة ومسلية وهي محاكاة لرياضة الكريكيت باستخدام اليد والأصابع فقط. حيث يقوم لاعبين بعرض عدد معين على أصابعهم وفي حال تطابق الأرقام يخرج اللاعب المسمى بـ"الضارب" من اللعبة. وفي حال عدم تطابق الأرقام يضاف الرقم الذي وضعه الضارب إلى إجمال نقاط فريقه. تعتمد هذه اللعبة على الحظ والتخطيط وتجسد جوهر رياضة الكريكيت دون الحاجة لأدوات أو أماكن واسعة للعب.
كل ما هو مطلوب من الراغبين في الاشتراك في لعبة كريكيت الأيدي هو زيارة تطبيق زوماتو والدخول إلى الملعب الافتراضي. وكلما حقق اللاعب المزيد من النقاط، ازدادت فرصه بالفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز القيّمة التي تشمل أجهزة إلكترونية ورحلات خارجية، وتذاكر لحضور كأس العالم، وجائزة نقدية كبرى بقيمة 25000 درهم إماراتي مُقدمة من سنشري فاينانشال.
يمكن للاعبين، خلال فترة المسابقة من 18 أكتوبر إلى 19 نوفمبر 2023، التنافس للحصول على جوائز بقيمة 350,000 درهم إماراتي، بما في ذلك الجوائز اليومية القيّمة.
وحول هذه المبادرة، قال شاراد في كي مدير التسويق في سنشري فاينانشال: "تعكس هذه المبادرة شغفنا لمواكبة حماس عشاق رياضة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة والتواصل معها. ونرى الكثير من أوجه التشابه بين لعبة كريكيت الأيدي والتجارة. إلا أن إحداهما تركز على المخاطر المحسوبة واستراتيجيات الاستثمار، في حين أن الأخرى هي لعبة ممتعة تقوم على تخمين الأرقام. ونحن في سنشري فاينانشال نقدّر الحماس والانضباط التي تميّز كل منها "
بدوره، قال المتحدث باسم زوماتو الإمارات العربية المتحدة: "تشتهر زوماتو بمسابقاتها المميزة التي تزيد من تفاعل المستخدمين على التطبيق، وتسهم لعبة الكريكيت في توفير أجواء مفعمة بالمرح والإثارة بين مستخدمينا في دولة الإمارات. وتقدم حملة زوماتو لكريكيت الأيدي فرصة لتذكر الزمن الجميل والفوز بجوائز قيمة".
في عالم نادراً ما تتقاطع فيه الأسواق المالية العالمية وملاعب الكريكيت، يأتي تعاون سنشري فاينانشال وزوماتو الإمارات لإيجاد مساحة من السعادة والحماس يماثل حماس اللحظات الأخيرة من المباراة. ومع اقتراب موسم الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة، تضفي هذه الشراكة جواً من الحماس والحيوية على هذه اللعبة.
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