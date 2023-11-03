جلالة الملك المعظم يرعى ختام موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، يقام يوم غد السبت الحفل الختامي لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السادسة في الساحة الخارجية لمتحف البحرين الوطني، وذلك بتنظيم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي.

ويشهد جلالة الملك المعظم في الحفل الختامي للموسم البحري سباق التجديف الشعبي للقوارب التراثية فئة 30 قدما على كأس جلالته والسباق الخليجي المشترك للقوارب الشراعية التراثية فئة 22 قدما على كأس جلالته.

وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن بالغ اعتزازه وعظيم امتنانه لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وذلك لتفضل جلالته برعاية الحفل الختامي لموسم الموروث البحري السنوي.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه الرعاية الملكية السامية تعكس ما تحظى به رياضات الموروث الشعبي من رعاية واهتمام من لدن جلالة الملك المعظم

لما تحمله من معاني قيمة وأهداف نبيلة باعتبارها جزء أصيل من التراث البحريني.

وقال سموه إن مملكة البحرين تزخر بموروث شعبي وتراثي غني ومتنوع منذ آلاف السنين مما يربط الماضي بالحاضر ويعزز القيم والمفاهيم الأصيلة للهوية الوطنية للإنسان البحريني، مشددا سموه على أهمية مثل هذه المبادرات التي تسهم في إبراز وصون الموروث الشعبي على اعتبار أنه يعد أحد الجوانب الثقافية الرئيسية في المملكة.

ويعتبر موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري أحد أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، حيث يقام بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر فيه البحرين منذ القدم وجعل منها مركزا إقليميا هاما في صيد اللؤلؤ.

ويشهد الحفل الختامي لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السادسة، عددا من الفعاليات المصاحبة مثل السباحة الشعبية في المياه المفتوحة ومسابقة "غيص الموروث" للغوص الحر بدون معدات حديثة، بالإضافة إلى عروض شعبية متنوعة تتعلق بالموروث البحري لمملكة البحرين.