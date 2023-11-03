برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد .. غدا انطلاق اليوم الأولمبي واللجنة المنظمة تكمل تحضيراتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تقام يوم غد السبت فعالية اليوم الأولمبي السنوي بمنطقة "واتر جاردن سيتي بيج" بضاحية السيف ابتداء من الساعة 3:00م ولغاية 6:00 م.

وتتضمن فعاليات اليوم الأولمبي العديد من المسابقات والعروض الرياضية، حيث ستقام الساعة 3:00 مساء كلا من فعالية الشراع، التجديف، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، فيما ستقام الساعة 3:30 مساء السباحة في المياة المفتوحة، البادل، فنون القتال المختلطة، كرة الشبكة، رفع الأثقال، الأكواثلون.

أما الفعالية الرئيسية فهي سباق الجري الأولمبي والذي تم فتح باب التسجيل له عبر موقع إلكتروني للفئة العمرية أقل من 15 عام، 16- 19 عام، 20- 40 عام، أكثر من 41 عام، فيما سيقام مسرح تفاعلي يتضمن العديد من المسابقات والعروض.

وستكون نقطة البداية لسباق اليوم الأولمبي من تقاطع مجمع السيتي سنتر وجزيرة الريف وسيتم توزيع القمصان " التي شيرتات" والأرقام ابتداء من الساعة 2:30 مساء، وتوجد مواقف سيارات في نقطة البداية كما سيتم توفير حافلة لنقل المشاركين المتواجدين من موقع الفعالية الرئيسي "Water Garden City Beach" إلى نقطة البداية.

وأكملت اللجنة الأولمبية البحرينية التحضيرات النهائية لإقامة فعالية اليوم الأولمبي بعدما عقدت اللجنة المنظمة اجتماعها برئاسة مادن الوناس وسط متابعة من الأمين العام فارس مصطفى الكوهجي لبحث اللمسات النهائية وتجهيز الموقع بكافة المعدات وإنهاء الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتوفير مختلف عوامل السلامة للمشاركين.

هذا وقد عقدت اللجنة المنظمة اجتماعا مع ممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة ولجنة عدائي البحرين لشرح الأنظمة والقواعد الخاصة بالسباق ونقطة البداية والإنطلاق والعديد من الأمور.

كما زارت اللجنة المنظمة موقع السباق بمنطقة "واتر جاردن سيتي بيج" للتأكد من جاهزية الموقع وتوفر كافة المعدات والتجهيزات اللازمة.

يشار إلى أن اليوم الأولمبي هو نشاط للحركة الأولمبية الدولية يعزز المشاركة الجماهيرية للرياضة ويقام سنويا في 23 يونيو من كل عام، وتسمح اللجنة الأولمبية الدولية لكافة اللجان الأولمبية الوطنية بإقامة اليوم الأولمبي في تاريخ مغاير يضمن نجاح الحدث.