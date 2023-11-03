طقس الإمارات غداً.. غائماً جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار

حركة الرياح: شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب في العمق أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:03 .. والجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزرالثاني عند الساعة 00:00.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21 والمد الثاني عند الساعة 03:04 والجزر الأول عند الساعة 08:15 والجزر الثاني عند الساعة 19:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 25 80 30

دبي 34 26 75 30

الشارقة 35 24 75 25

عجمان 34 25 75 25

أم القيوين 34 22 80 35

رأس الخيمة 33 23 70 30

الفجيرة 34 25 85 35

العـين 36 24 80 35

ليوا 37 23 85 30

الرويس 34 27 85 30

السلع 32 25 85 30

دلـمـا 32 27 80 40

طنب الكبرى 33 27 75 30

طنب الصغرى 33 27 75 30

أبو موسى 30 26 80 40.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز