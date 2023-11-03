توخيل يحث لاعبي بايرن على إظهار ردة الفعل أمام دورتموند بعد الخروج من كأس ألمانيا

يريد توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن يظهر لاعبيه ردة فعل بعد الخروج من كأس ألمانيا بشكل محرج إثر الخسارة أمام ساربروكن، الناشط بالدرجة الثالثة، وذلك عندما يحل الفريق ضيفا على بوروسيا دورتموند غدا السبت.

وقال توخيل للصحفيين اليوم الجمعة :"من الضروري أن نقدم أقصى ما عندنا وأن نكون متيقظين. أعتقد أن لدينا الجودة المطلوبة، والأداء الجيد والروح للفوز في دورتموند".

وأضاف :"سنذهب إلى هناك بهدف حصد النقاط الثلاثة كاملة".

وأردف :"إنها مباراة كبيرة في ألمانيا. وكبيرة بالنسبة لنا لنظهر ردة فعل بعد الخروج من كأس ألمانيا".

وأشار المدير الفني إلى أن الخسارة في الكأس تنتهك القاعدة الأساسية لبايرن ولكن "الخسارة مجرد جزء من الرياضة".

وأكد :"لا يوجد سبب لكي نفقد الأمل. نحن نقدم مباريات جيدة في الدوري الألماني (بوندسليجا) ولدينا ثقة شاملة في فريقنا القوي".

وودع بايرن ميونخ كأس ألمانيا من الدور الثاني للمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام بعد الخسارة 2 / 1 في الوقت بدل الضائع امام ساربروكن أمس الأول الأربعاء.

يذكر أن بايرن ميونخ وصل لنهائي كأس ألمانيا في عام 2020 عندما فاز بلقبه العشرين في البطولة.

وفي البوندسليجا، لم يخسر بايرن ميونخ، الفائز باللقب في آخر 11 موسما، في تسع مباريات أمام دورتموند، وكانت آخر خسارة قبل خمسة أعوام.

ولم يخسر الفريقان في الدوري هذا الموسم، ويدخل بايرن مباراة الغد في المركز الثاني، خلف باير ليفركوزن المتصدر، فيما يحتل دورتموند المركز الرابع.

وهذه هي أول مواجهة تجمع بين الفريقين منذ أن توج بايرن ميونخ بلقب دوري الموسم الماضي، متفوقا على دورتموند بشكل درامي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويعود هاري كين للتشكيل الأساسي لبايرن ميونخ بعد أن تم إراحته أمام ساربروكن، ولكن ماتيس دي لخيت تعرض لإصابة في الركبة وسيغيب عن الفريق في الفترة الحالية، فيما يغيب جوشوا كيميتش عن مواجهة دورتموند بسبب الإيقاف.

ويتوقع أن يكون ليون جوريتسكا أو دايوت أوباميكانو حلا لأزمة قلب الدفاع في الفريق ولكنهما عادا لتوهما من الإصابة.

وقال توخيل :"إذا لم يكن أوباميكانو قادرا على اللعب، سيلعب ليون، إذا لم يكن ليون قادرا على اللعب سيلعب أوباميكانو. يجب أن ننتظر ونرى".

وأضاف :"بغض النظر عن أهمية المباراة، يجب أن نفكر بشأن الموسم ككل. يجب أن نكون أذكياء وأن نفكر في كل شيء. سنتخذ القرار في وقت متأخر".

وحث توماس مولر زملائه بالعودة للانتصارات بعد الخسارة في الكأس.

وقال مولر :" نسافر إلى دورتموند للفوز. رغم أننا نعلم أن المخاطر تكون أعلى من أي ملعب آخر بالبوندسليجا".

وأضاف :"مداواة الجراح أمر جيد ليوم واحد وضرورية لفهم كل التداعيات. ولكن يجب أن نمضي قدما. مباراة السبت مهمة للغاية".

وأكد :"مباراة الكلاسيكو أمام دورتموند دائما ما تكون أكبر مباراة في مسيرتي بالبوندسليجا. حيث أنها تحظى باهتمام كبير ليس فقط في ألمانيا ولكن عالميا".

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