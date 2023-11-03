بعد كابوس استمر 4 أسابيع.. والدا زوجة رئيس الوزراء الأسكتلندي غادرا غزة



قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف اليوم الجمعة إن والدي زوجته تمكنا من مغادرة قطاع غزة اليوم الجمعة، لينتهي "كابوس" أرق العائلة بعد أن تقطعت بهم السبل في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أن هاجمت حركة

حماس إسرائيل الشهر الماضي.

وتم فتح معبر رفح من غزة إلى مصر أمام عمليات إجلاء محدودة لليوم الثالث اليوم الجمعة بموجب اتفاق بوساطة قطر يهدف إلى السماح لبعض حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم وبعض الجرحى من سكان غزة بالخروج من القطاع.

وجاء اسما إليزابيث وماجد النكلة على قائمة من سيتم إجلاؤهم التي نشرتها هيئة معابر رفح في وقت سابق عبر الانترنت.

وقال يوسف وزوجته نادية النكلة في بيان "يسعدنا جدا أن نؤكد أن والدي نادية تمكنا من مغادرة غزة عبر معبر رفح هذا الصباح".

وأضافا "كانت الأسابيع الأربعة الماضية مثل كابوس لعائلتنا... وعلى الرغم من الارتياح العميق على المستوى الشخصي، نشعر بالحزن إزاء استمرار معاناة سكان غزة".

وقال يوسف (38 عاما) في وقت سابق إن والدي زوجته كانا في زيارة لعائلتهما عندما هاجمت حماس إسرائيل الشهر الماضي. وتقصف إسرائيل القطاع يوميا منذ ذلك الحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من تسعة آلاف فلسطيني مع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال لرويترز الشهر الماضي إن الطعام ومياه الشرب ينفدان لدى الزوجين سريعا ويمكن أن يهلكا إذا لم يتمكنا من المغادرة قريبا.

وغادرت مجموعة أولى تضم مواطنين بريطانيين غزة يوم الأربعاء، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستوفر لهم وسائل النقل إلى مركز استقبال في القاهرة وتساعد في ترتيب السفر في رحلات جوية تجارية.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على الهيكل القيادي لحماس وطلبت من المدنيين الفرار إلى جنوب غزة لتجنب الهجوم.

ويوسف، الذي يرأس الحكومة المفوضة في اسكتلندا، من السياسيين البريطانيين الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة، أما رئيس الوزراء ريشي سوناك فقد أيد فقط وقف القتال لفترات قصيرة للسماح بدخول المساعدات.

وقال يوسف وزوجته "نكرر دعواتنا لجميع الأطراف للاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممر إنساني حتى يتسنى إدخال كميات كبيرة من المساعدات، بما في ذلك الوقود، إلى السكان الذين يعانون من العقاب الجماعي منذ فترة طويلة للغاية"، وأضافا أن حماس ينبغي عليها إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقالا "العائلات في غزة وإسرائيل تعاني بعد فقدان رجال ونساء وأطفال أبرياء تماما. ونحن نصلي من أجلهم جميعا".

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