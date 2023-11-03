الشيخة فاطمة: يوم العلم مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني الاتحاد والتلاحم والانتماء للوطن والقيادة

أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، عن بالغ فخرها واعتزازها بمناسبة يوم العلم، التي نستحضر من خلالها أسمى معاني الاتحاد والتلاحم والانتماء إلى إماراتنا الغالية وقيادتها الحكيمة، سائلة المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً الخير والرفعة والازدهار والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله"، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حكام الإمارات.

وقالت سموها: "في يوم العلم نرفع راية الوطن ونلتف جميعاً حول ساريته الشامخة، التي تلوح في سماء المجد والعزة والرفعة والريادة، مجددة مشاعر الفخر بتاريخنا العريق وإرثنا الحضاري والإنساني الكبير، الذي وضع دعائمهم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والذي أمضى حياته في خدمة شعبه ووطنه، وأدى الأمانة في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بكل تفان وإخلاص، لتواصل القيادة الرشيدة بخطى حكيمة ورؤية مستنيرة السير على دروب التنمية الشاملة المستدامة، مرتكزة على نهجنا الأصيل القائم على التسامح والاعتدال والعدل والمحبة والعطاء.. حفظ الله دولتنا قيادةً وشعباً، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء".

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