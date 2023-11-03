النفط يرتفع لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات تباطؤ سوق الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما عزز التوقعات بتوقف رفع أسعار الفائدة في البلد أكبر استهلاكا للخام في العالم، لكنها ظلت تتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع انحسار المخاوف على صعيد الإمداد الناجمة عن التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 1243 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 87.66 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 83.47 دولاراً للبرميل.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين للبرميل أمس الخميس، لكنهما في طريقهما لخسارة أسبوعية تصل إلى ثلاثة بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أكتوبر، كما تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.

وقد تعزز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ليس بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

أبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما. وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.

وفي الوقت نفسه، انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين على غير المتوقع في أكتوبر. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات انخفض إلى 49.5 في أكتوبر من 50.2، متراجعا إلى ما دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.

